الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح في خانيونس

مجلس النواب يستمع لتقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة غداً الأربعاء

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك بخان يونس

قطر تكشف تطورات جهود الوساطة بين المقاومة وإسرائيل

بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

الإفتاء توضح شروط وحُكم الجمع بين الصلوات في أوقات المطر

الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

كتائب القسام تفجر غرفة مفخخة في قوة إسرائيلية وتستهدف 3 جرافات

الثلاثاء، 23-01-2024 01:36 م

طبيبة تحذر هؤلاء من استعمال بخاخات الأنف

2021_12_13_19_42_32_933


الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على استعمال بخاخات الأنف قبل استشارة الطبيب، دون الانتباه أن هناك حالات يحظر فيها استخدامها، حسبما ذكرت سفيتلانا ماركوفا، طبيبة الأنف والأذن والحنجرة.

اضافة اعلان


وأوضحت ماركوفا أن بخاخات الأنف تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، لأن انقباض الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية عند استعمالها يسبب الخفقان.


وأشارت إلى وجود أمراض أخرى تمنع المصابين بها من استعمال بخاخات الأنف، مثل الجلوكوما والتهاب الأنف الضموري وورم القواتم.


وأضافت أن بخاخات الأنف من الأدوية الممنوع استعمالها بعد الخضوع لعملية جراحية في المخ.


واختتمت ماركوفا حديثه بالتحذير من استخدام بخاخات الأنف في حالة تناول المكملات التي تمنع إنزيم أوكسيديز أحادي الأمين الموجود في النهايات العصبية.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1651618560

5 فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات

iFg9Le8o-173-232219-causes-back-pain-tips-reduce-pain-2

استمرار آلام أسفل الظهر يرتبط بالحساسية للألم

tbl_articles_article_17999_986

التنفس من الفم قد يضر القلب

373448926inspections

طريقة حسابية جديدة لكشف السكري غير المشخّص

التعرق-بدون-مجهود

التعرق الزائد في الشتاء- هل له دلالات خطيرة؟

348100

6 علاجات منزلية للتخلص من بثور داخل الاذن

أخبار متعلقة
image

دراسة تدعو لمنع الأطفال من تناول مشروبات الطاقة

ما-هي-مراحل-الخرف

كشف علامات مبكرة للاشتباه بالخرف

1735851-1225676253

علامات تأخر النمو العقلي عند الأطفال

155037967323927800

ما هي فوائد الكاكاو للدماغ والذاكرة؟

19_2024-638407470823704282-370

طبيبة تحذر من العواقب الخطيرة للتخثر

ما-تأثير-التلفاز-علي-الاطفال-الرضع

ما تأثير التلفاز على الأطفال الرضع؟