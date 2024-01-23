طبيبة تحذر هؤلاء من استعمال بخاخات الأنف

الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على استعمال بخاخات الأنف قبل استشارة الطبيب، دون الانتباه أن هناك حالات يحظر فيها استخدامها، حسبما ذكرت سفيتلانا ماركوفا، طبيبة الأنف والأذن والحنجرة.

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وأوضحت ماركوفا أن بخاخات الأنف تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، لأن انقباض الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية عند استعمالها يسبب الخفقان.



وأشارت إلى وجود أمراض أخرى تمنع المصابين بها من استعمال بخاخات الأنف، مثل الجلوكوما والتهاب الأنف الضموري وورم القواتم.



وأضافت أن بخاخات الأنف من الأدوية الممنوع استعمالها بعد الخضوع لعملية جراحية في المخ.



واختتمت ماركوفا حديثه بالتحذير من استخدام بخاخات الأنف في حالة تناول المكملات التي تمنع إنزيم أوكسيديز أحادي الأمين الموجود في النهايات العصبية.

الكونسلتو