إطعام الطفل الخضروات والأسماك يحمي من أمراض الأمعاء

الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة في جامعة غوتنبرغ بالسويد أن الأطفال الصغار الذين يتناولون نظاماً غذائياً عالي الجودة لديهم خطر أقل بنسبة 25% للإصابة بمرض التهاب الأمعاء في وقت لاحق من الحياة.



وأشار الباحثون إلى أن الاختيارات الغذائية بين عمر 12 شهراً و3 سنوات قد تكون حاسمة في الوقاية من هذه الحالة المنهكة.

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وقالت الدكتورة آني جو المشرفة على البحث: "إن تناول كميات أكبر من الخضار والفواكه والأسماك، وانخفاض تناول اللحوم والحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات انعكس إيجابياً".



وعلى وجه التحديد، ارتبط تناول كميات كبيرة من الأسماك في عمر عام واحد بانخفاض خطر الإصابة بشكل عام بأمراض التهاب الأمعاء، وعلى وجه الخصوص انخفاض خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 54%.



من ناحية أخرى، ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة المخاطر بنسبة 42% .



وشارك في الدراسة 21700 طفل ولدوا بين 1997 و1999، وأبلغ آباؤهم عن بيانات التغذية بين عمر سنة و3 سنوات، ثم خضعوا للفحص في سن 17 عاماً.

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