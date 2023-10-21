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السبت، 21-10-2023 10:38 ص

الزيادة المفرطة في وزن الحامل ترتبط بمخاطر الوفاة

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الوكيل الإخباري - أظهر تحليل جديد لبيانات تابعت الحوامل لـ 5 عقود، أن الزيادة أكثر من الوزن الموصى به للحامل تجعلها أكثر عرضة للوفاة، بسبب أمراض القلب أو السكري في العقود التالية.

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وقالت ستيفاني هينكل الباحثة الرئيسية من جامعة بنسلفانيا: "وجدنا أن زيادة الوزن أثناء الحمل ضمن المبادئ التوجيهية الحالية قد تحمي من الآثار السلبية المحتملة في وقت لاحق من الحياة".


ودرس الباحثون بيانات من دراسة بدأت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وشملت 45 ألف امرأة حامل، تمت متابعتهن حتى عام 2016.


ووجد الباحثون أن اللاتي كن "ناقصات الوزن" قبل الحمل واكتسبن وزناً أكثر من الموصى به، ارتفع خطر الوفاة بسبب أمراض القلب لديهن بنسبة 84%.

 

أما اللاتي اعتُبرن ذوات وزن "طبيعي" قبل الحمل، فقد ارتفعت الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لديهن بنسبة 9%، عندما اكتسبن وزناً أكبر من الموصى به، وزاد خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لديهن بنسبة 20%.


الزيادة الصحية
وتفيد التوصيات الحديثة لزيادة الوزن أثناء الحمل بأن تتراوح 12.5 و18 كغم لمن يعتبرن ناقصات الوزن، بينما تتراوح زيادة الوزن الصحية للحوامل اللاتي يعتبرن من البدينات بين 5 و9 كغم.


وأشارت الدراسة إلى أن نصف الحوامل تقريباً يكتسبن وزناً أكثر من المطلوب.. ودعت إلى مزيد من التوعية والتوجيه للحوامل بخصوص أهمية زيادة الوزن الصحية، وكيفية تحقيقها.

 

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