الفاصوليا البيضاء تقي من سرطان القولون

الوكيل الإخباري - وجد باحثون من مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس أن إضافة الفاصوليا البيضاء إلى النظام الغذائي للناجين من سرطان القولون والمستقيم يساعد في الوقاية من السرطان والحاجة إلى علاجه مجدداً.



وفي الوقت الذي تطوّرت علاجات سرطان القولون والمستقيم الحديثة، إلا أن ما بين 7% و 29% من الذين يتلقون علاجاً لسرطان القولون والمستقيم يعانون من تكرار الإصابة به خلال 5 سنوات.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين لديهم أكبر زيادة في استهلاك الفاصوليا، يومياً أو قريباً من ذلك، كان لديهم خطر أقل لتكرار الورم الحميد المتقدم للقولون والمستقيم، وهو نوع من الأورام عالية الخطورة والتي من المحتمل جداً أن تتطور إلى ورم خبيث.

وبحسب الدكتورة كاري دانييل ماكدوجال الباحثة الرئيسية "إذا لم يتم اكتشاف هذا الورم على الفور عند تنظير القولون وإزالته بالكامل يشكل خطورة عالية".



وأضافت ماكدوجال "بعد اجتياز رحلة السرطان الصعبة، يرغب الناجون بالتأكيد في تجنب المشكلات الصحية الرئيسية والموهنة الأخرى، ويلعب ميكروبيوم الأمعاء دوراً مركزياً" وتؤثر الفاصوليا البيضاء على ميكروبيوم الأمعاء بما تحتويه من مضادات للالتهابات.



ودعت النتائج الأطباء للإشارة إلى أهمية الفاصوليا البيضاء إلى مرضاهم، ضمن توصيات النظام الغذائي الصحي.

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