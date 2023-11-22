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الأربعاء، 22-11-2023 01:59 م

لماذا يحتاج الطفل إلى نظام غذائي صحي؟

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يتضاعف وزن الطفل 3 مرات بحلول عامه الأول، ما يجعلها أسرع فترة نمو في حياة الإنسان. وتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة فترة مهمة للنمو المعرفي والسلوكي والجسدي، ويعتبر النظام الغذائي الصحي من أهم العوامل لضمان النمو الأمثل.

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ويتباطأ معدل نمو الطفل بعد عمر سنة، وقد يحدث على دفعات طوال فترة الطفولة والمراهقة والبلوغ.


ويحتاج الطفل إلى تناول غذاء كافٍ لتوفير العناصر الغذائية والطاقة اللازمة للنمو، ويرتبط ذلك بعدة أسباب.


و يتم بناء ما يقرب من نصف كتلة الهيكل العظمي للبالغين خلال فترة المراهقة، ويعني ذلك اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.


ويتأثر نمو دماغ الطفل بجودة النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية أثناء نمو الجنين، وفي بداية حياته إلى خفض درجات معدل الذكاء واضطرابات التعلم.


ويعتبر النظام الغذائي الصحي من أهم وسائل منع السمنة لدى الأطفال، وما يترتب عليها من أمراض مزمنة لاحقاً.


وتؤسس التغذية الصحية خلال الطفولة لعادات التغذية التي تستمر طوال العمر.


وتعتمد التغذية الصحية على تنوع المغذيات، واكتساب عادة أكل الخضروات والفواكه، والأطعمة المطبوخة في المنزل وغير المصنّعة، والالتزام بقدر معتدل من السعرات الحرارية والسكريات والملح.

 

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