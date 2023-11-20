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الإثنين، 20-11-2023 01:57 م

تعرف على أفضل 5 تمارين لإذابة دهون البطن

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الوكيل الإخباري - تعد إذابة دهون البطن هدفاً شائعاً لدى الكثيرين من الناس، إلا أن البعض لا يعرفون الوسائل المناسبة لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل النظام الغذائي والتمرينات الرياضية.

فيما يلي أفضل 5 تمارين لإذابة دهون البطن للمبتدئين :

تمرينات الضغط على الساعدين

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تقوم تمارين الضغط بدور مذهل بإشراك العضلات الأساسية والعضلات المائلة، كما أنها سهلة التنفيذ إلى حد كبير. 
ولأداء هذه التمرينات، ابدأ باتخاذ وضعية تمرين الضغط، مع وضع ثقلك على ساعديك وأصابع قدميك، والحفاظ على خط مستقيم من الرأس إلى الكعب. قم بهذا التمرين لمدة 30 ثانية. ينصح بالقيام بجولتين إلى ثلاث جولات، وتتم زيادة المدة تدريجياً.


يعمل هذا التمرين على تقوية الجذع، ويعمل أيضاً على تحسين وضعية الجسم، مما يقلل من خطر آلام الظهر.

تمرينات شد البطن

تقوي هذه التمرينات عضلات البطن العلوية. لأداء تمارين شد البطن، قم بالاستلقاء على ظهرك، وثني ركبتيك، وضع يديك خلف رأسك. ثم ارفع الجزء العلوي من جسمك ببطء باستخدام عضلات البطن مع إبقاء أسفل ظهرك على الأرض. قم بإطلاق الزفير، وأنت متجهة نحو الأعلى، ثم الشهيق أثناء خفض جسمك للأسفل. 


يتم البدء بمجموعتين أو ثلاث مجموعات من 10 إلى 15 مرة في البداية. ويجب الانتباه إلى أن تمارين البطن يمكن أن تكون متعبة جداً، ومن المهم عدم المبالغة فيها.

  

تمرين بيربي
هو تمرين عالي الكثافة لكامل الجسم يحرق السعرات الحرارية بسرعة، ويستهدف العضلات الأساسية، ويتم إجراؤه عادةً بوتيرة سريعة، ولكن يمكن أيضاً إجراء بدائل منخفضة التأثير اعتماداً على مستويات جسمك وطاقته.


لأداء التمرين، يتم البدء بوضعية الوقوف، ثم الجلوس في وضع القرفصاء ووضع اليدين على الأرض، ثم القفز بالقدمين مرة أخرى إلى وضع اللوح الخشبي، يتم تنفيذ 8-10 قفزات ثم زيادة العدد تدريجياً مع تقدم مستوى اللياقة البدنية والقوة.

 

القرفصاء الكاملة 

تمرينات القرفصاء ممتازة لتمرين الجزء السفلي من الجسم، كعضلات الفخذ، وأوتار الركبة والأرداف والعضلات الأساسية.


لأداء التمرين، يجب الوقوف مع مباعدة القدمين بمقدار عرض الكتفين، وحمل بعض الأوزان، ثم خفض الجسم بثني الركبتين مع الحفاظ على الظهر سليماً ومستقيماً، ثم الجلوس في وضع القرفصاء إلى أدنى مستوى يستطيعه الجسم، ثم الدفع بالكعب للعودة إلى وضع البداية، يتم البدء بمجموعتين من 10 إلى 12 مرة.

 

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