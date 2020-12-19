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السبت، 19-12-2020 02:18 م

الكشف عن علاقة وطيدة بين الفيروسات وتناول الفيتامينات

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الوكيل الاخباري - حذرت مديرة مركز تصحيح المناعة "خازموفا" الروسي، الطبيبة ليودميلا لابا، من تناول الفيتامينات عشوائيا أثناء الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا.

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وقالت الطبيبة في تصريح لوسائل إعلام روسية اليوم السبت: "الفيروسات تتلقى الطاقة من الفيتامينات. عندما يمرض الإنسان، فأنا أعتقد أنه لا داعي لتناوله الفيتامينات على الإطلاق، لأننا بذلك ندعم المرض، لأن الفيروسات تحصل على الطاقة من الفيتامينات. وبالطبع، هذا ينطبق أيضا على فيروس كورونا".


وأوضحت لابا أن تناول الفيتامينات عنصر مهم في الوقاية من الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا، وكذلك مرحلة مهمة في استعادة الجسم للياقته بعد الشفاء.


وتابعت قائلة: "موسكو منطقة موبوءة حاليا الفيتامينات قليلة في الشتاء، ولا توجد في المدينة أشعة الشمس، لذلك نوصي بفيتامين D وفيتامين C، كل هذا مفيد لكن لا يجوز تناول الفيتامينات بعد الشفاء مباشرة، يجب الانتظار فترة أسبوعين على الأقل".


وأضافت :"بعد التعافي من المرض، يجب أن يمر من سبعة إلى عشرة أيام على الأقل قبل البدء بتناول الفيتامينات. يجب تناول الفيتامينات من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي ، والأفضل من ذلك  الحصول على مشورة الأطباء قبل البدء في تناول مثل هذه الأدوية".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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