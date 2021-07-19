المشروبات الغازية تسبب الربو والانسداد الرئوي المزمن

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة ان شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية مرتبط بالربو و المرض الرئوي الانسدادي المزمن.



وقام الباحثون بجمع استبيان يستفسر عن شرب المشروبات الغازية لـ 16,907 شخص اعمارهم اكثر من 16 عام للاعوام من 2008 الى 2010 . وتتضمن المشروبات الغازية الكوكاكولا والليمونادا و المياه المعدنية ذات النكهات وغيرها.



اظهرت النتائج ان واحد من كل 10 بالغين يشرب اكثر من نصف لتر من المشروبات الغازية يوميا، حيث ان الكمية المستهلكة يوميا من المشروبات الغازية مرتبط مع زيادة فرص الاصابة بالربو وامراض الرئة الانسدادية المزمنة، حيث ظهر وجود ارتباط مع الكمية المستهلكة حيث انه كلما ازداد شرب الشخص للمشروبات الغازية ازدادت فرص الاصابة بهذه الامراض.

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بشكل عام 13.3% من المشاركين المصابين بالربو و 15.6% من المصابين بمرض الرئوي الانسدادي كانوا يستهلكون اكثرمن نصف لتر من المشروبات الغازية يوميا.



نسبة الاصابة بالربو كانت 1.26 نسبة الاصابة بالانسداد الرئوي كانت 1.79 لدى الاشخاص الذين شربوا اكثر من نصف لتر من المشروبات الغازية يوميا مقارنة بالاشخاص الذين لم يشربوا المشروبات الغازية.



كما ان التدخين جعل هذه العلاقة اسوأ خاصة في امراض الانسداد الرئوي المزمن حيث كان الاشخاص الذين يشربون اكثر من نصف لتر يوميا وكانوا مدخنون زاد احتمال الاصابة بامراض الرئة الانسدادية بنسبة 6.6 .

المصدر - هاشتاقات