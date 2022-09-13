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الثلاثاء، 13-09-2022 11:15 ص

المشي بضعة آلاف خطوة يحمي من الخرف

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الوكيل الإخباري - قالت نتائج دراسة جديدة إن المشي حوالي 4 آلاف خطوة يومياً يقلل احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 25%، وإن زيادة عدد الخطوات إلى 10 آلاف خطوة في اليوم يقلل الخطر إلى النصف.

واستخدمت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة روتشستر بيانات من البنك الحيوي البريطاني، شملت سجلات 78430 شخصاً، منهم 44.7% ذكور و55.3٪%إناث، وكان متوسط أعمارهم 61.1 عاماً، ويتمتعون جميعاً بصحة جيدة.

وتابع الباحثون بيانات المشاركين لمدة 7 سنوات، وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "ميديكال نيوز توداي" انخفاض خطر الإصابة بالخرف وتدهور الذاكرة مع التقدم في العمر كلما زادت الحركة البدنية وأصبحت جزءاً من الروتين اليومي، مثل المشي بضعة آلاف من الخطوات.

وعلّق باحثون من جمعية الزهايمر الأمريكية على النتائج بالترحيب، وشددوا على أن الحركة البدنية عنصر هام ضمن نمط حياة صحي أظهرت دراسات سابقة أنه يساعد على الوقاية من الخرف.

ويتضمن نمط الحياة الوقائي من الخرف: تناول أطعمة صحية، والنوم ساعات كافية، والتحكّم في ضغط الدم، وتنشيط الدماغ باستمرار.

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