كيف يمكن أن تخفض الحامل خطر إصابتها بتسمم الحمل؟

الوكيل الإخباري - ضمن البحث والجهود المستمرة لتحديد أسباب الخرف، توصل فريق بحثي من جامعة يوتا في الولايات المتحدة إلى علاقة محتملة ما بين المضاعفات التي قد تتعرض لها المرأة خلال الحمل وخطر الإصابة بالخرف.





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من أهم خطوات الوقاية من تسمم الحمل ما يأتي:





– الالتزام بزيارة الطبيب بانتظام خلال الحمل، إذ سيساعد ذلك على مراقبة الكثير من المؤشرات التي تنبئ بخطر تسمم الحمل منها ضغط الدم، ووجود بروتين في البول.

– مراقبة الوزن وضغط الدم.

– قد ينصح الطبيب بأخذ جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً في حال كانت المرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

– الحرص على تناول طعام صحي.

– شرب كميات كافية من الماء.

صوت بيروت انترناشونال