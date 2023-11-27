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الإثنين، 27-11-2023 12:53 م

المكسرات أم البيض.. أيهما الاكثر فائدة في الوجبة الصباحية؟!

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الوكيل الإخباري - أثبت العلماء أن تناول المكسرات وزيت الزيتون ومنتجات الحبوب الكاملة في وجبة الفطور أكثر فائدة لصحة الجسم من تناول البيض .

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أجرى علماء المركز الألماني لبحوث داء السكري في دوسلدورف تجربة شارك فيها متطوعون قسموا إلى مجموعتين. طلب الباحثون من أفراد المجموعة الأولى تناول منتجات الحبوب الكاملة بدلا من اللحم، وزيت الزيتون بدلا من الزبدة، والمكسرات بدلا من البيض. أما أفراد المجموعة الثانية فلم يغيروا شيئا من المواد التي يتناولونها في وجبة الفطور.


وقد أظهرت نتائج التجربة أن المؤشرات الصحية لأفراد المجموعة الأولى تحسنت كثيرا. حيث خفض تناول المكسرات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 بالمئة وتناول منتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون بنسبة 36 بالمئة.

 

ويذكر أن المكسرات تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية. لذلك هي مدرجة في قائمة المنتجات الموصوفة لعلاج الخرف والوقاية منه (الجوز مفيد بشكل خاص). ولكن أمراض القلب، وفقا للدراسات، من الأفضل الوقاية منها بتناول اللوز.


وبالإضافة إلى ذلك ثبت أن إضافة اللوز إلى الحمية الغذائية المحتوية على سعرات حرارية قليلة يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

 

 

روسيا اليوم 

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