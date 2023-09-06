المكسرات لمرضى المرارة- مسموحة أم ممنوعة؟

الوكيل الاخباري- رغم القيمة الغذائية العالية للمكسرات، يحرص مرضى المرارة على تجنبها في النظام الغذائي اليومي، لاعتقادهم أنها من الأطعمة التي تؤثر سلبًا على صحتهم.



هل تناول المكسرات آمن لمرضى المرارة؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن المكسرات ليست ممنوعة على مرضى المرارة كما يعتقد الكثير منهم، مشيرًا إلى أنها مفيدة لصحتهم.





وأضاف ناجي أن المكسرات لا تهدد المرارة بالالتهاب والحصوات، لأن الدهون التي تحتوي عليها ليست من النوع المشبع، بل آمنة إلى حدٍ كبير على صحة الجسم.





وأشار استشاري التغذية العلاجية أن الأحماض الدهنية الموجودة في المكسرات تمثل أهمية كبيرة لمرضى المرارة، لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، كما تمتع بخصائص مضادة للالتهابات.





وأوضح أن المكسرات تتميز أيضًا بمحتواها الجيد من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الأطعمة الأخرى.



واختتم ناجي حديثه بتوصية مرضى المرارة بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، لأنه تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم، مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والمقليات.