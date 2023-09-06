الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

الأمن العام : حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

تنويه هام من وزارة التعليم العالي

إغلاق مصنع في الزرقاء

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لميناء كيليا الأوكراني

وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين - صور

الأربعاء، 06-09-2023 10:56 م

المكسرات لمرضى المرارة- مسموحة أم ممنوعة؟

2023_9_6_17_55_35_851


الوكيل الاخباري- رغم القيمة الغذائية العالية للمكسرات، يحرص مرضى المرارة على تجنبها في النظام الغذائي اليومي، لاعتقادهم أنها من الأطعمة التي تؤثر سلبًا على صحتهم.

هل تناول المكسرات آمن لمرضى المرارة؟

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن المكسرات ليست ممنوعة على مرضى المرارة كما يعتقد الكثير منهم، مشيرًا إلى أنها مفيدة لصحتهم.


وأضاف ناجي أن المكسرات لا تهدد المرارة بالالتهاب والحصوات، لأن الدهون التي تحتوي عليها ليست من النوع المشبع، بل آمنة إلى حدٍ كبير على صحة الجسم.


وأشار استشاري التغذية العلاجية أن الأحماض الدهنية الموجودة في المكسرات تمثل أهمية كبيرة لمرضى المرارة، لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، كما تمتع بخصائص مضادة للالتهابات.


وأوضح أن المكسرات تتميز أيضًا بمحتواها الجيد من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الأطعمة الأخرى.

واختتم ناجي حديثه بتوصية مرضى المرارة بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، لأنه تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم، مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والمقليات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_9_6_16_45_28_499

أعراض النوبة القلبية- 4 علامات تصدر من المعدة

24-1-COPY

هل يساعد الأسبرين في خفض خطر الإصابة بالسكري؟

pankreatit-nedir

أسباب وأعراض التهاب البنكرياس الحاد

غسل-بيض

إياك وغسل البيض.. خطورة ما بعدها خطورة

Doc-P-1104569-638295883439663876

التجشؤ.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

ن

"عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ".. علامة مخيفة لنقص هذا الفيتامين

أخبار متعلقة
2023_8_29_18_23_12_74

المكسرات قبل النوم- مفيدة أم مضرة؟

00

خبيرة تغذية توصي بفيتامين هام

ن

طبيب يحذر هؤلاء من تناول اللب

ب

طبيب يحذر مرضى السكري من هذه الأطعمة

_vmzppmjodmv52_article

خبراء تغذية يوضحون أساليب تعزيز صحة ذاكرة طفلك

زز

تناول 30 غراما من المكسرات يوميا ماذا تفعل بجسمك؟