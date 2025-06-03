جورامكو تحتفل بعام قياسي بمكافآت للموظفين تصل إلى 12 أسبوعًا

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن إقرار وتوزيع مكافآت تصل حتى 12 أسبوعاً على موظفيها المستحقين والمستوفين للمعايير، وذلك ضمن أكبر برنامج مكافآت في تاريخ الشركة.

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ويأتي توزيع هذه المكافآت انعكاس للأداء المالي والتشغيلي الاستثنائي التي حققته جورامكو على مدار عام 2024 والنصف الأول من عام 2025, حيث سجّلت أعلى نسبة نمو في الأرباح على أساس سنوي في تاريخها.



وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو فريزر كوري: "لقد كان عاماً قياسياً بامتياز ومصدر فخر لنا جميعاً . وتعكس هذه النتائج بشكل مباشر جهود موظفينا وتفانيهم والتزامهم المهني الذي نعتبره العامل الأساسي وراء نجاحنا، حيث نؤمن بأن نجاح الشركة يجب أن ينعكس على كادرها. ومن هنا، فقد حرصنا على منح مكافآت فريدة من نوعها في قطاع الطيران, تجسيداً لقيمنا التي ترتكز على الاهتمام بموظفينا وتضعهم على سلم الأولويات لدينا, وتقديراً لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.”