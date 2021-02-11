انفعالاتك تظهر على شكل أمراض في هذه المناطق من جسمك!

الوكيل الاخباري - ثمة صلة وثيقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. ولهذا من الممكن أن تنعكس بعض الانفعالات أوجاعاً في بعض مناطق الجسم، ومن هذه الآلام:

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- ألم أسفل الظهر:

يمكن أن يدل على الشعور بالغضب وخصوصاً في حال عدم وجود مبرر واضح لحدوثه. ولهذا من الضروري الحرص على التعبير عن الذات وعدم كبت الحزن أو الغضب أو غيرهما من المشاعر السلبية.



- ألم المعدة:

من الممكن أن ينتج من أسباب مختلفة ومنها الخوف. وفي هذه الحالة تنقبض المعدة والأمعاء. ولهذا من الأفضل وعي الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالخوف وتحليلها بطريقة منطقية وعقلانية، لأن هذا يساعد على التخلص من هذا الشعور المزعج.



- ألم الصدر:

من الممكن أن يرتبط بالحالة النفسية أيضاً، وخصوصاً في حال عدم وجود خلل عضوي. وقد يعني هذا الانكسار أو الشعور بالجرح على المستوى العاطفي.



- تشنّج الرقبة والكتفين:

يمكن أن يعني هذا المعاناة من التوتر. وللحد من ذلك، يجب تنظيم شؤون الحياة وعدم القيام بالكثير من الأعمال يومياً. ومن المهم تعلّم كيفية العمل ضمن فريق.



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