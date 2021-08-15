اهم النصائح لشراء الأدوية عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري - على الرغم من توفر كثير من الصيدليات المُرخصة عبر الإنترنت، ولكن بعضها الآخر غير مرخص، وبعضها ليست صيدليات على الإطلاق؛ لذا، فعند التسوّق من الإنترنت ننصحك بتركيز بعض الوقت والمال والاختيار بدقة بين المواقع التي تستخدمها في ذلك باتباع النصائح والمحظورات العامة التي تتعلق بشراء الأدوية عبر الإنترنت.

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النصائح:

1 - استشارة الطبيب

تناولْ فقط الأدوية التي وصفها لك الطبيب أو أخصائي رعاية صحية آخر تثق به. فبإمكان الطبيب تحديد ما إذا كان الدواء المعين الذي تستخدمه آمنًا ومفيداً لك، أو إذا كان غيره من أنواع العلاج الأخرى أكثر ملاءمة.



2- شراء الأدوية من صيدلية مرخصة من الهيئات الصحية الموثوقة

تحمل بعض مواقع الإنترنت ختم الاعتماد من الهيئات الصحية المعتمدة للممارسة الصيدلانية. ويبين مركز الصيدليات الإلكترونية الآمنة إمكانية التأكد عادة من سلامة الأدوية وضبط ترخيصها.



3- الإصرار على الوصول إلى الصيدلي المسجل

تقدّم المواقع الموثوقة إمكانية الوصول المجاني إلى الصيادلة المسجلين للرد على الاستفسارات، وإذا كان لديك أسئلة حول الدواء بعد بدء تناوله أو كنت قلقًا بشأن التفاعلات الدوائية، ننصحك بالتحدث مع الصيدلي.



4- قراءة سياسات الخصوصية والأمان

قبل التقدم بطلب شراء دواء، تحقق من حماية رقم بطاقتك الائتمانية والمعلومات الصحية الشخصية وغيرها من المعلومات الخاصة بك، ولا ترسل بياناتك الشخصية والمالية الخاصة إلا لمواقع موثوقة.



5- قارن بين الأسعار

قد تجد صفقات رائعة على الإنترنت، لكن إذا كانت الأسعار المتوفرة عبر الإنترنت أقل بكثير من الصيدليات المحلية، فيجب أن تتساءل عما إذا كان موقع الويب موثوقاً.

كن حذراً في تصديق العروض المغرية جداً والرخيصة جداً.



6- انتبه من الأدوية المزيفة

في بعض الحالات، تكون الأدوية المطلوب شراؤها عبر الإنترنت لا تحتوي على المادة الفعالة، أو تحتوي على كمية ناقصة منها، أو قد تحتوي أدوية أخرى. تذكر أن الأدوية الزائفة غير آمنة لأنها قد تكون غير فعالة أو ربما ضارة، لذا اشترِ من الصيدليات المُرخصة الموثوقة فقط.



7- الإبلاغ عن المشكلات

إذا لم يصل طلبك، أو وجدت رسوماً غير مصرح بها على بطاقة الائتمان الخاصة بك، أو كانت لديك مشكلة أخرى مع الصيدلية، فقم بإبلاغ وزارة الصحة أو من يمثلها في منطقتك.

المحظورات:

1 - لا تستخدم موقع الإنترنت الذي يتجاهل الوصفات الطبية

لا تتعامل مع صيدليات على الإنترنت توزع الأدوية بدون وصفة طبية صالحة وتنتهك قوانين الصحة، وتذكرْ أن طبيبك فقط هو من يمكنه أن يصف الدواء الآمن والمفيد لك.



2 - لا تطلب أي دواء غير معتمد من الجهات الصحية المسؤولة

من غير القانوني استيراد الأدوية غير المعتمدة، لأن تناول دواء غير مناسب أو غير آمن له عواقب تهدد الحياة.



3 - احرص على معرفة العنوان ورقم الهاتف

ابتعد عن المواقع التي لا توفر عنوان الشارع ورقم الهاتف، أو تلك التي لا تذكر سوى معلومات بسيطة. واستخدم الصيدليات المحلية المعروفة في بلدك، فقد تبيع الصيدليات الدولية الأدوية التي لم تعتمدها الجهات الصحية المختصة أو قد تبيع أدوية غير مشروعة.



4 - تأكد من حصولك على الأدوية الموجودة في الوصفة

سواء كنت تطلب وصفتك الطبية من الصيدليات المحلية أو المتوفرة عبر الإنترنت، تأكد من حصولك على ما ذكره الطبيب في الوصفة الطبية عن طريق التحقق مما يلي:

- هل تمت طباعة اسمك بشكل صحيح على ملصق الدواء؟

- هل اسم الدواء صحيح؟

- هل الجرعة متوافقة مع ما هو مذكور في الوصفة؟

- هل العبوة سليمة؟

- هل تاريخ انتهاء الصلاحية مذكور بوضوح؟

وإذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، فاستشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء، كما يمكنك تجنب المخاطر المحتملة أو الأخطاء الفادحة بإجراء مكالمة هاتفية.

المصدر - صحتك