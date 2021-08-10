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الثلاثاء، 10-08-2021 01:50 م

فائدة غير متوقعة للبطاطس في علاج مرض مزمن

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الوكيل الاخباري - اكتشف العلماء الأمريكيون أن الاستهلاك المنتظم للبطاطس المسلوقة يساهم بشكل كبير في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

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أثبت الباحثون التأثير المفيد للبطاطس على نظام القلب والأوعية الدموية من خلال وجود البوتاسيوم فيها حيث يمنع هذا المعدن النادر احتباس الصوديوم في الجسم والذي يلعب دورًا مهمًا في التحكم في ضغط الدم في الوقت نفسه يلاحظ الخبراء أنه من المهم ترك الطبق غير مملح.


وعلقت خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا إيساكوفا على نتائج هذه الدراسة وأوضحت أنه على الرغم من أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في صحة الإنسان فلا ينبغي لأحد أن ينسى الأدوية الخاصة.


وقالت بحسب صحيفة آيف: ما زلت أحذر من الاعتماد فقط على البطاطس لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الأدوية تقلل من ضغط الدم ولكن إدخال البطاطس المسلوقة في النظام الغذائي يساعد على التحكم في ضغط الدم ومنع ارتفاعه لدى الأشخاص الذين يميلون إلى ارتفاع ضغط الدم.

 

سبوتنيك

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