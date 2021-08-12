مصير الأدوية عند تناولها مع الجريب فروت

الوكيل الإخباري - قد يتفاعل الجريب فروت وبعض أنواع الفاكهة والمنتجات الحمضية الأخرى مع أنواع عديدة من الأدوية التي يصفها الأطباء.



لا تستهن بهذا الأمر، فبعض هذه التفاعلات قد يتسبب في مشكلات صحية محتملة الخطورة. استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أيٍ من الجريب فروت أو المنتجات الحمضية الأخرى إذا كنت تتناول الأدوية الموصوفة من الطبيب، وقد يتعين عليك تجنب منتجات الجريب فروت كليًا في نظامك الغذائي، لأن مجرد الفصل بين تناول الأدوية ومنتجات الجريب فروت في أوقات مختلفة لن يساعد على إيقاف التفاعل بينهما.

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* ما هو سبب المشكلة؟

تنشأ المشكلة من إمكانية تفاعل المواد الكيميائية الموجودة في الفاكهة مع الإنزيمات المسؤولة عن تكسير (استقلاب) الدواء في الجهاز الهضمي. ونتيجة لذلك، قد يبقى الدواء في دمك فترة قصيرة جدًا أو طويلة جدًا، ولا يمكن لأي دواء يتم تكسيره بشكل سريع جدًا في الدم أن يكون فعالاً، وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي بقاء الدواء في الدم فترة طويلة جدًا لزيادة مستويات الخطورة المحتملة، ما تنتج عنه آثار جانبية خطيرة.



* أمثلة لأدوية تتفاعل مع عصير الجريب فروت

هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تتفاعل مع الجريب فروت وتتضمن:

الأدوية التي يتم وصفها عادةً لمحاربة العدوى.

- أدوية تقليل الكوليسترول.

- أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج مشكلات القلب.

- بالإضافة إلى ذلك، يعكف الباحثون على تحديد أطعمة أخرى، بما في ذلك أنواع أخرى من الفاكهة، قد تتفاعل مع الأدوية.



* كيف تتجنب الأضرار؟

حافظ على سلامتك عند تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب، واسأل طبيبك أو الصيدلاني دائمًا عندما تحصل على وصفة طبية جديدة إذا ما كانت تتفاعل مع أي أطعمة (أو أدوية أخرى)، وإذا كانت الإجابة بـ نعم، فاسأل حينئذ عما إذا كنت بحاجة لاستبعاد هذا الطعام من نظامك الغذائي.

المصدر - صحتك