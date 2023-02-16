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الخميس، 16-02-2023 04:29 م

بعد تسببه بوفيات .. الصحة المصرية توضح طرق انتقال فيروس ماربورج

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ، طرق انتقال عدوى الإصابة بفيروس ماربورج، بعد تسببه في وفاة ٩ اشخاص في دولة غينيا، وذلك وفقًا للدليل الإرشادي للتعامل مع المرض الذي عممته الوزارة على قطاعاتها.

وينتقل فيروس ماربورج ينتقل عبر ملامسة دم المريض أو وسائل جسمه الأخرى مثل البراز والقيء والبول واللعاب والإفرازات التنفسية، التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية.

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كما يمكن أن يسري فيروس ماربورج عبر المني للشخص المصاب، حيث تم اكتشافه في مني مصابين به بعد شفائهم السريري من المرض بفترة بلغت 7 أسابيع.


وتتراوح فترة حضانة الفيروس ما بين 2 أيام إلى 21 يومًا، و أن جميع الفئات العمرية قابلة للعدوى، ولكن الملاحظ أن معظم حالات الإصابة في البالغين وإصابات الأطفال نادرة جدًا.


واستعرض الطب الوقائي في البلاد ، الأعراض والعلامات المرضية للفيروس، حيث تبدأ بشكل مفاجئ مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وآلام في العضلات، يمكن أن يبدأ الإسهال المائي الحاد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم الثالث.


وأوضح أنه يمكن أن يستمر القئ والإسهال لمدة أسبوع، مشيرًا أنه تم ملاحظة ظهور طفح جلدي غير مثير للحكة في معظم الحالات المرضية بفيروس ماربورج بين 2 و7 أيام بعد ظهور الأعراض.

 

الكونسلتو الطبي

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