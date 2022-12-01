الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية- رابط

الزراعة تبدأ بتوزيع الغراس بأسعار مدعومة

الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

استئناف ضخ المياه من الديسي وزي اعتبارا من صباح السبت المقبل

فلسطين تقدم مساعدات مالية لطلبة التوجيهي

الروابدة: على الجميع الوقوف مع الأردن حتى يبقى شامخا

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

الحكومة تقر مشروع معدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

مهيدات: التخفيضات على السلع الغذائية لا تعني انتهاء صلاحيتها

الضريبة تواصل استقبال طلبات المكلفين ضريبيا حتى نهاية الشهر الحالي

الخميس، 01-12-2022 01:04 م

بـ7 خطوات.. كيف تتخلص من مخاطر الآثار الجانبية للأدوية؟

626x417-21589479648274


الوكيل الإخباري-هل عانيت مؤخرًا من آثار جانبية لدواء محدد وتشعر بقلق من مواجهة هذه المشكلة مرة أخرى؟ ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الخطوات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

اضافة اعلان


الآثار الجانبية للأدوية
وقد يواجه الإنسان بعض الآثار غير المرغوبة نتيجة تناول الأدوية، والفيتامينات، أو المكملات الغذائية. وتكون الآثار الجانبية للأدوية متوقعة في غالبية الأحيان.

وتختلف شدة حدوثها من شخص إلى آخر بناء على عدة عوامل، أبرزها:
العمر
الوزن
طبيعة الغذاء
الحالة المرضية أو حتى التركيب الجيني للمريض


كيف تتخلص من مخاطرها؟

-تناول جميع الأدوية كما وصفها طبيبك
-لا تتناول أدوية أي شخص آخر
-تعرف على أدويتك (كيفية استخدامها والآثار الجانبية والإرشادات الخاصة بها)
-تحدث إلى صيدلي في حال شراء أدوية بلا وصفة طبية أو تكميلية
-أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك التكميلية أو تلك التي -تُصرف بلا وصفة طبية
-اسأل طبيبك عما إذا كان تحسين نمط حياتك يمكن أن يُقلل من حاجتك إلى الأدوية
-تخلّص من الأدوية غير المرغوب فيها والتي انتهت صلاحيتها

-ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية


وتُعد الآثار الجانبية الهضمية من بين أكثر الآثار الجانبية المرافقة للأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم، مثل القيء، والغثيان، والإسهال.

وفيما يتعلق بأدوية الاستخدام الخارجي، كالمراهم والدهون، فإن التهيّج الجلدي هو الأثر الجانبي الأكثر حدوثًا.

وتنصح وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بضرورة إخبار طبيبك عن أي أدوية تتناولها بانتظام، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والأعشاب، حيث يمكن أن يساعدك هذا في تجنب التفاعلات الدوائية الضارة.

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
08e2b245-1e31-4261-aece-02108ae85bc4_16x9_1200x676

5 أطعمة من الخطر تسخينها في الميكرووف

الإفراط-في-تناول-العصائر-يزيد-من-خطر-العمى-الدائم

دراسة : استهلاك كميات كبيرة من عصير الفاكهه قد يتسبب بالـ" العمى الدائم "

63872eb84c59b7012d343250

أربعة أمراض خطيرة يمكن أن ترافق انخفاض درجات الحرارة

أسباب_التهاب_الجيوب_الأنفية

أسباب التهاب الجيوب الأنفية وأعراضها

2020_9_18_15_55_29_502

لمرضى السكري .. طرق لتفادي المضاعفات

191121075253955_فيتامينات-الخصوبة-للنساء

كم يحتاج الجسم من فيتامين "ك" يومياً وما مصادر اكتسابه ؟

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_26463_5751c404af7-d59a-44ae-9c50-0ce786e4df54

أربع أسباب صحية مقلقة وراء تشقق الشفاه

FXrv8dDUIAkqz0J

خطوات بسيطة للحصول على نوم أفضل ليلاً