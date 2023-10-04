بينها الفاكهة والخضار المقطعة مسبقاً.. 4 أطعمة احذرها

الوكيل الإخباري - حذر خبراء سلامة الأغذية من تناول 4 أطعمة شهيرة تباع في محلات البقالة، ويتم استخدامها في الكثير من الأطباق، وقد يفاجئك بعضها.

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فقد كشف كل من كالي كنيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ديلاوير، والدكتور بريان كووك لي، كيميائي الأغذية، عن الأطعمة المحظورة وهي كالتالي:



1- البراعم الخام:

إذا كنت من محبي إضافة أشياء مثل براعم البرسيم كزينة على خبز الأفوكادو والسندويشات، فقد تبين أن مخاطرها قد تفوق فوائدها خصوصا النية منها.

فهي يمكن أن تكون أرضا خصبة لنمو البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي توصي بطهيها لقتل الجراثيم وتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي .

2- الحليب غير المبستر

هناك الكثير من الأشخاص الذين يروجون للحليب الخام على أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة، لأن هناك الكثير من الكائنات المسببة للأمراض التي لا تزال على قيد الحياة في هذا المشروب.

ومعظم الحليب المباع اليوم مبستر، مما يعني أنه تم تسخينه لفترة معينة من الوقت إلى درجة حرارة معينة لضمان قتل أي بكتيريا ضارة.

كما دعمت إدارة الغذاء والدواء هذه الفكرة، حيث إن الحليب الخام يمكن أن يسبب أمراضا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

3 - المنتجات المقطعة مسبقاً

يقترح خبراء التغذية غسل المنتجات المقطعة مسبقاً قبل تناولها، وهو ما أكده مركز السيطرة على الأمراض، لأنها يمكن أن تحتوي على البكتيريا.

كما أوصى مركز السيطرة على الأمراض أيضا بالتأكد من بقاء الفواكة والخضروات المقطعة باردة وفصلها عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية التي قد تكون موجودة في عربة البقالة الخاصة بك.

أما بشأن قطع البطيخ فهي "الأكثر عرضة" للتلوث لعدة أسباب مختلفة، السبب الأول هو أنها تنمو في الأرض، مما يعني أنها يمكن أن تمتص الماء القذر أثناء عملية النمو - وحتى تتلامس مع براز الحيوانات.

كما يمكن أن يحتوي جلد الفاكهة على البكتيريا أيضا.

4 - بار الطعام الجاهز الساخن

على الرغم من أن الطعام الذي يتم تقديمه في البار الساخن ليس سيئا تمامًا، فمن المهم الانتباه إلى بعض الطرق التي يتم الحفاظ عليها حيث يجب أن تبقى جميع الأطعمة الساخنة في البار عند درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت أو أعلى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

أما إذا كان الطعام باردًا، فيجب أن يبقى في درجة حرارة أقل من 41 درجة فهرنهايت.

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