ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يوميًا؟

الوكيل الاخباري- الشوكولاتة لها أشكال مختلفة، وتحتوي الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة على مكونات مختلفة، ونتيجة لذلك، تختلف خصائصها الغذائية.



تأثير تناول الشوكولاتة يوميًا على الجسم

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- تحسين صحة القلب

تحتوي الشوكولاتة الداكنة والحليب على مواد صلبة من الكاكاو، وأجزاء من نبات الكاكاو، وإن كان ذلك بكميات مختلفة.



ويحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الشاي والتوت والخضروات الورقية، وتتمتع بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب.



وجدت مراجعة أجريت عام 2018 في مجلة Review in Cardiovasculary Medicine بعض الأمل في تحسين مستويات الدهون وضغط الدم عند تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.



وأجريت تجربة مراقبة عشوائية عام 2017 أن تناول اللوز مع الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو يحسن مستويات الدهون، ومع ذلك فإن تناول الشوكولاتة الداكنة والكاكاو بدون اللوز لم يحسن مستويات الدهون.



- تعزيز مستويات الحديد

وفقا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة التغذية ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد آخذ في الارتفاع. ويمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل التعب والضعف وهشاشة الأظافر، ولكن الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا للحديد .



- تعزيز الوظائف الإدراكية للجسم

أجريت تجربة مراقبة عشوائية عام 2019 في مجلة Nutrients، وتوصلت التجربة إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة 30 يومًا إلى تحسين الأداء المعرفي لدى المشاركين. ويعزو الباحثون ذلك إلى الميثيل زانتينات الموجود في الشوكولاتة الداكنة، والتي تشمل الثيوبرومين والكافيين.



بالرغم أن هناك بعض الفوائد الصحية المحتملة لتناول الشوكولاتة، إلا أن هناك أيضًا بعض العواقب السلبية المحتملة عند الإفراط في تناولها.



الآثار السلبية المترتبة على تناول الشوكولاتة، وتحديداً الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب كل يوم



- زيادة خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تحتوي الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يرتبط الإفراط في استهلاك الدهون المشبعة والسكريات المضافة بارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



- يمكن أن يتجاوز الاستهلاك الآمن للمعادن الثقيلة

في حين أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على صحتك، فقد وجدت دراسة أجرتها Consumer Reports عام 2022 أن تناول الشوكولاتة الداكنة كل يوم قد يكون ضارًا للبالغين والأطفال والحوامل.



واختبرت الدراسة 28 علامة تجارية مشهورة للشوكولاتة الداكنة، وجدوا أن 23 منها تحتوي على مستويات من الرصاص والكادميوم يمكن أن يكون استهلاكها يوميًا خطيرًا.



