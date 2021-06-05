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السبت، 05-06-2021 12:31 م

تأثير تناول الفجل على المعدة

فوائد-الفجل


الوكيل الإخباري- أعلن، خبير التغذية الروسي،الدكتور ميخائيل غينزبورغ، أن الفجل غني بالمواد المغذية. ومع ذلك قد يكون ضارا للبعض.

وأشار الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الفجل، هو أحد أقدم الخضروات وأكثرها شعبية.

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يمتاز الفجل بمذاق خاص وهو غني بالعناصر المعدنية الدقيقة والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك، له خصائص مضادة للالتهابات والأورام.

 

وقال "لكن هذا لا يعني عند وجود سرطان في مرحلة متقدمة، يمكن علاجه بتناول الفجل، ولكنه في هذه الحالة سيبطئ تطور الورم السرطاني. وبما أن الالتهابات تشكل أساس جميع الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر، فإن تناول الفجل يبطئ عملية الشيخوخة".

وأضاف غينزبورغ " بغض النظر عن فوائد الفجل الكثيرة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والتهاب المعدة وامراض الجهاز الهضمي الأخرى، تناوله بحذر،لأن الفجل يحتوي على مركبات إيثرية ومرارة، تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وقد تسبب تفاقم الحالة الصحية" .

 

وزاد " في هذه الحالة من الأفضل تناول الفجل بعد الأكل، وليس قبل أو أثناء تناول الطعام. ومن الأفضل تناول الفجل عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي مع الزيت أو اللبن لتخفيف تأثيره المهيج".

 

ونصح الخبير، كل من يعاني من انخفاض حموضة المعدة، بتناول الفجل على الريق، لتحسين إفراز عصير المعدة وعملية الهضم.

 

المصدر- روسيا اليوم



 

 




 

 


 

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