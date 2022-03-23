تجاعيد الهاتف الخلوي.. ما هي هذه المشكلة التي تؤرق الكثيرات؟

الوكيل الإخباري - تجاعيد الهاتف الخلوي هو ما تتحدث عنه الخبيرات في ظل الاستخدام الواسع الانتشار والمستمر للشاشات على أنواعها. وتضاف بذلك إلى مشاكل أخرى منها الأضرار التي يمكن أن تلحق بصحة الدماغ والعينين. واللافت أن هذه المشكلة تبدأ من العنق. وهو ما حذر منه العديد من اختصاصيي علاج البشرة.

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تجاعيد العنق بسبب الهاتف الخلوي

تعد تجاعيد الهاتف الخلوي من المشاكل التي تواجهها الكثيرات بسبب استخدامهن هذا الجهاز لساعات طويلة. فهذا يؤدي غالباً إلى تكوّن خطوط على شكل الحرف Y في منطقة العنق. كما أنه يمكن أن يسبب ظهور الذقن المزدوج.

ويضاف إلى ذلك التأثير السلبي للأشعة الزرقاء التي تصدر عن شاشة الهاتف، والتي تسبب الأكسدة وتؤدي إلى ظهور المزيد من علامات الشيخوخة على الوجه

لذا من الضروري الحرص على الحد من هذا التأثير مع اللجوء إلى طرق العناية اللازمة التي تحتاج إليها البشرة.

ومن الضروري في هذا السياق الاعتماد على مركبات تحتوي على خلاصة الهندباء التي تؤثر إيجاباً على مستوى الكولاجين في الجسم وتحد من ترهل الجلد. كما يمكن الاستفادة من أخرى تحتوي على مستخلص بذور القهوة الخضراء من أجل منع ظهور الذقن المزدوج، مع تسهيل عملية تذويب الدهون التي تتجمع في هذه المنطقة.

وهكذا يمكن منع ظهور تجاعيد الهاتف الخلوي والحد من علامات التعب التي يمكن أن يسببها النظر بشكل مستمر إلى الشاشة الصغيرة. ويجب التنبيه إلى ضرورة العناية اليومية بالبشرة من خلال تطبيق المنتجات الخاصة في الصباح والمساء.

كما من المهم تقشيرها وتطبيق الأقنعة عليها مرة أسبوعياً. ومن المفيد جداً، من أجل الحفاظ على نضارتها وإشراقها ونقائها، الحرص على اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الخالية من الدهون الضارة والسكر المضاف، وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى لترين من الماء يومياً.

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