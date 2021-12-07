تحذيرات صحية من رش مواد تزيين الكعك اللامعة

الوكيل الإخباري - يستخدم الغبار اللامع Luster Dust لإضافة بريق أو لون للحلويات. وقد شهدت بعض الولايات الأميركية حالات تسمم بالمعادن الثقيلة مرتبطة بكعكات تجارية وأخرى مصنوعة منزلياً مزينة بالغبار اللامع بين عامي 2018 و2019. ووجد المحققون أن الغبار اللامع غير الصالح للأكل المستخدم في هذا الكعك يحوي على مستويات عالية من النحاس والرصاص ومعادن ثقيلة سامة أخرى يجب عدم تناولها.



أوضح الباحثون أن هناك أنواعاً صالحة للأكل وأنواعاً غير صالحة، ولسوء الحظ، جرى الخلط بين الاثنين وإساءة استخدامهما، ولم تكن الملصقات صريحة دائماً.

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يعتقد الباحثون أن بعض الناس يرون عبارة "غير سام" على الملصق، ويفترضون أنه آمن للأكل، لكن المواد غير السامة لا تعني بالضرورة أنها صالحة للأكل، وسنتعرّف في هذا المقال على تركيبة الغبار اللامع، ومكوناته وكيفية التعامل معه.

يطلق على الغبار اللامع عدة أسماء مختلفة، مثل غبار البتلات وغبار اللؤلؤ والغبار اللامع وغبار الديسكو وغبار التظليل.



الغبار اللامع هو منتج زخرفي شائع يستخدم عادة لإضافة لمعان أو لون للحلوى، واكتشف المحققون أن الغبار اللامع المستخدم في تزيين الكعكات لا يحوي على مكونات مدرجة على العبوّة، كما جرى تصنيف العبوّة الخاصة بالغبار اللامع على أنها "غير صالحة للأكل وغير سامة وللزينة فقط".

يعدّ استخدام الغبار اللامع في المخبوزات محلية الصنع والمجهزة تجارياً اتجاهاً متزايداً، وقد وجدت لجنة استشارية حديثة من [إدارة الغذاء والدواء الأميركية] أنه لا ينبغي استهلاك منتجات الغبار اللامع إلا إذا جرى تصنيفها على أنها صالحة للأكل وعرضت قائمة بجميع المكونات.

بعض الغبار اللامع المستخدم في تزيين الكعك ليس صالحاً للأكل ويمكن وصفه بأنه "غير سام" أو "لأغراض التزيين فقط"، ولكن من المفترض إزالة هذا الغبار قبل أكل الكعكة، ومع ذلك، أبلغت ولايتا رود آيلاند وميسوري عن حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 1 و11 عاماً أصيبوا بالمرض بعد تناول كعكات أعياد الميلاد.

المصدر - صحتك