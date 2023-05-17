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الأربعاء، 17-05-2023 04:46 م

تعاني من التهاب الجلد الدهني؟.. نصائح هامة للعلاج

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الوكيل الإخباري- التهاب الجلد الدهني هو حالة جلدية شائعة وغير معدية يتسبب هذا النوع من الالتهاب في ظهور بقع حمراء مثيرة للحكة وقشور دهنية على الجلد وفروة الرأس.

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نستعرض في التقرير التالي أسباب وأعراض التهاب الجلد الدهني، وفقًا لـ "Web md".


يمكن أن يحدث التهاب الجلد الدهني في مناطق متعددة من الجسم، هذه هي المناطق الأكثر نشاطًا للغدد الدهنية، أعلى الظهر والصدر والوجه في الجبهة والأنف وخلف الأذنين وبين الحاجبين، وتحت الثديين وفي الجزء السفلي من الصدر، والانحناءات في الذراعين والساقين والفخذ.

أسباب التهاب الجلد الدهني
التهاب الجلد الدهني هو حالة تظهر مدى الحياة وتختفي مع العلاج وتشتعل من وقت لآخر، إذا ولد الشخص ببشرة دهنية بشكل طبيعي فمن المرجح أن يصاب بهذا النوع من التهاب الجلد، وهناك بعض الفئات الأخرى:


-من يعاني من الصدفية أو تاريخ عائلي للصدفية.
-من يتناول مثبطات المناعة.
- من يعاني سرطان الغدد الليمفاوي.
- من يعاني من فيروس نقص المناعة البشرية.
- من يعاني من الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب.


أعراض التهاب الجلد الدهني
قد يتسبب التهاب الجلد الدهني في عدد من الأعراض حسب المنطقة المصابة، ومن أبرز تلك العلامات ما يلي:


- قشور بيضاء مثيرة للحكة على فروة الرأس، عند الخدش تتساقط القشرة.
- قشور حمراء على البشرة.
- قشور صفراء على رؤوس الرضع تسمى غطاء المهد.
- التهاب الجفن.
- بقع قشرية على الصدر والظهر.

- احمرار في ثنايا وتجاعيد الأعضاء التناسلية والإبطين وتحت الثديين.


علاج التهاب الجلد الدهني
عند المراهقين والبالغين لا يختفي التهاب الجلد الدهني عادةً من تلقاء نفسه دون علاج، يعتمد نوع العلاج على منطقة الجسم المصابة، الهدف من العلاج هو تقليل العلامات المرئية لالتهاب الجلد الدهني والحكة والاحمرار، يشمل العلاج مضادات الفطريات الموضعية.


بالنسبة للرضع عادًة ما يزول غطاء المهد دون علاج عندما يكون عمر الطفل بين 8 و12 شهرًا، يمكن معالجته بتدليك أو تنظيف فروة الرأس بفرشاة ناعمة عدة مرات في اليوم وبعد كل استحمام.


من الضروري عدم حكة الجلد أو المنطقة المصابة تجنبًا للإصابة بأي عدوى، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء ملابس قطنية لا تتفاعل مع الجلد.

 

الكونسلتو الطبي

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