كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن تمارين القوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، حتى لدى النساء ذوات الوزن الطبيعي، إذا كانت نسبة الدهون في أجسامهن مرتفعة.

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وقالت الدكتورة إليزابيث كومين من مؤسسة أبحاث سرطان الثدي إن "بناء العضلات أهم من النحافة"، مشيرة إلى أن قلة الكتلة العضلية وزيادة الدهون قد ترفع خطر الإصابة بالسرطان، حتى مع مؤشر كتلة جسم طبيعي.



وأوضحت أن العضلات تفرز جزيئات مضادة للسرطان، وتعزز الصحة العامة والتمثيل الغذائي، داعية إلى بدء تدريب المقاومة مبكرًا للوقاية من المرض.



الخلاصة:

الدهون المرتفعة ترفع خطر سرطان الثدي حتى لدى النحيفات.

تمارين القوة تساعد في الوقاية بفضل دعمها للمناعة والتمثيل الغذائي.

العضلات عامل وقائي مهم أكثر من الوزن الظاهري.