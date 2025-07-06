نصائح للحامل.. كيف تمرّين بتجربة حمل صحية وسعيدة؟

الوكيل الإخباري- فترة الحمل تُعد من أجمل مراحل حياة المرأة، لكنها تتطلب عناية خاصة لضمان صحة الأم والجنين. إليكِ أبرز النصائح المهمة خلال هذه المرحلة:

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1. التغذية السليمة

احرصي على تناول أطعمة غنية بحمض الفوليك، الحديد، الكالسيوم، والزنك. ركّزي على الخضروات، الفواكه، البروتينات الصحية، والحبوب الكاملة، وابتعدي عن المقليات والأطعمة الجاهزة. قسّمي وجباتك لتسهيل الهضم وتقليل الغثيان.

2. المتابعة الطبية

تابعي الحمل بزيارات دورية للطبيب لمراقبة ضغط الدم، الوزن، ونمو الجنين عبر الفحوصات، خصوصًا الموجات فوق الصوتية.

3. الراحة والنوم

نامي من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، ويفضل على الجانب الأيسر لتعزيز تدفق الدم إلى المشيمة.

4. النشاط البدني

مارسي الرياضة الخفيفة مثل المشي أو يوغا الحمل لتحسين الدورة الدموية والمزاج، لكن بعد استشارة الطبيب.

5. شرب الماء

اشربي 8–10 أكواب يوميًا للحفاظ على الترطيب، وتجنّب الإمساك أو التهابات المسالك البولية.

6. الصحة النفسية

اهتمي براحتك النفسية، واطلبي دعم المحيطين بك. مارسي التأمل أو تحدثي مع مختص إن لزم الأمر.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنكِ تجاوز الحمل بأمان واستقبال مولودكِ بصحة وسعادة.