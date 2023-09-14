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الخميس، 14-09-2023 11:52 م

تعاني من تورم في باطن اليدين؟- إليك الأسباب

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الوكيل الاخباري- تورم باطن اليدين عادة ما يظهر بشكل تدريجي وقد يصاحبه ألم وصعوبة في تحريك اليدين على حسب السبب المؤدي لتلك الحالة.

يمكن أن يرجع تورم اليدين إلى مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الإصابات والالتهابات والحساسية والحالات الطبية الأساسية مثل أمراض الكلى أو الكبد، عادة ما يترافق مع تورم باطن اليدين، مجموعة من الأعراض التي تتمثل فيما يلي:

-ألم.

- احمرار.

-صعوبة تحريك اليدين.

- صعوبة الإمساك بالأشياء.

- صعوبة ثني الأصابع.

أسباب تورم باطن اليدين

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يحدث تورم باطن اليدين نتيجة العديد من الأسباب المحتملة، والتي تتمثل فيما يلي:

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل هو من أبرز الأسباب لتورم باطن اليدين، مع تفاقم التورم والتهاب المفاصل، قد يصبح استخدام اليدين أكثر صعوبة. وتشمل أنواع التهاب المفاصل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والنقرس.

السوائل المتراكمة بالجسم
يقوم الجسم بالعديد من العمليات التي تعمل على الحفاظ على توازن السوائل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث تراكم للسوائل، مما يؤدي إلى تورم في باطن اليدين، أو أجزاء أخرى من الجسم، احتباس السوائل له عدة أسباب:

-النظام الغذائي الغني بالكثير من الملح أو الكربوهيدرات.

-عدد من الحالات الطبية بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية أو الكبد أو الكلى.

-الحمل.

-قد تسبب بعض الأدوية في تراكم السوائل.

-التهاب النسيج الخلوي.

-عدوى الجلد مما يؤدي إلى الألم والتورم والاحمرار.

تجلط الأوردة العميقة

 

 




 

 


 

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