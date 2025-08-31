الإثنين 2025-09-01 12:32 ص
 

الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة

الأحد، 31-08-2025 11:52 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي تابعوا مجموعة من الفيديوهات المتداولة لشخص قام بنشرها وهو يستعرض بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي، إضافةً إلى فيديوهات لارتكابه مخالفات مرورية خطرة كالتشحيط والمسير عكس السير.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد هوية ذلك الشخص وأُلقي القبض عليه وضُبطت المركبة التي كانت بحوزته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه إضافةً إلى حجز المركبة للمدد القانونية.

وشدّد الناطق الإعلامي على عدم التهاون أو التغاضي عن مثل تلك السلوكات والتصرّفات السلبية التي ينبذها المجتمع وتؤثر على سلامة أفراده، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من يرتكبها لضمان الردع له ولكل من يقوم بها مستقبلاً.
 
 
