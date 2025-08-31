الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد هوية ذلك الشخص وأُلقي القبض عليه وضُبطت المركبة التي كانت بحوزته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه إضافةً إلى حجز المركبة للمدد القانونية.
وشدّد الناطق الإعلامي على عدم التهاون أو التغاضي عن مثل تلك السلوكات والتصرّفات السلبية التي ينبذها المجتمع وتؤثر على سلامة أفراده، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من يرتكبها لضمان الردع له ولكل من يقوم بها مستقبلاً.
