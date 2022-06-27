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الإثنين، 27-06-2022 01:21 م

تعرفي إلى فوائد وأضرار مقلاة الهواء

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الوكيل الإخباري - شهدت الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للمقلاة الهوائية، التي يحرص صناعها على ترويجها على أنها بديل صحي للقلي بالزيت، وبدأت فعلاً هذه المقلاة تغزو الأسواق بشكل كبير بأشكال وأحجام متنوعة ومختلفة.

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ويعتمد هذا النوع من المقالي على استخدام الهواء الساخن بديلاً للزيت، وبالتالي فإن الأطعمة المقلية فيها تحتوي على نسبة دهون أقل من الأطعمة المقلية، ما يعني أنها قد تكون أكثر صحة.

 

فوائد مقلاة الهواء
1. أكثر أماناً من القلي العادي لعدم وجود احتمال انسكاب الزيت الساخن جداً. 
2. تقليل مخاطر تكون مادة الأكريلاميد السامة. 
يشير موقع Medical News Today إلى أن قلي الطعام بالزيت يؤدي إلى ظهور مركبات خطرة، مثل مادة الأكريلاميد، التي تتكون مع بعض الأطعمة بسبب ارتفاع الحرارة في القلي العميق، ويربط هذا المركب بالعديد من أنواع السرطانات. 
3. تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض. 
من المعروف أن القلي العميق بالزيت يرفع نسبة الدهون بشكل كبير، ما يتسبب بالعديد من الأمراض، وكلما قلت هذه الدهون قلت نسبة الإصابة بالمرض.

 

أضرار مقلاة الهواء 
1. إن استبدال الأطعمة المقلية بالزيت بالأطعمة المقلية بالهواء الساخن، لا يضمن بأي حال اتباع نظام غذائي صحي، حيث إن هذا النظام الصحي يعتمد على نظام غذائي مليء بالخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. 
2. من الممكن أن يتسبب القلي بالهواء بتكوين مركبات ضارة أخرى، منها: الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات، والأمينات الحلقية غير المتجانسة، التي يمكن أن تنتج عن الطهي العالي الحرارة باللحوم، وفق ما ذكر موقع Healthline. وجميع هذه المركبات لها ارتباط بالإصابة بالسرطان.

 

 

زهرة الخليج

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