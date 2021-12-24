السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

الأردن على قائمة أبوظبي المُحدثة للمسافرين

رفد مولات عمّان بـ 1000 متطوع لتنظيم الدخول وتطبيق سند

اصابة 6 اشخاص بالاختناق بسبب موقد فحم في عمان

الأمن يواصل خطته الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

الصحة العالمية: سرعة انتشار"أوميكرون" تفوق "دلتا"

سلطة منطقة العقبة: لم نبيع أي ميناء أو مطار

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

الصحة: مجموع حالات اوميكرون في الأردن 21 حالة

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

الجمعة، 24-12-2021 11:02 م

تعرف على أسباب توقف التنفس أثناء النوم

135-160443-apnea-sleep-heart-disease_700x400


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجريت مؤخراً، أن مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات يتسبب في توقف التنفس أثناء النوم.

وقالت الدراسة، التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، إنه يحدث توقف التنفس أثناء النوم بسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) عندما ترتخي جدران حلق الشخص وتضيق أثناء النوم، مما يسد مجاري الهواء.

اضافة اعلان


وأشارت إلى يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما ينقطع التنفس الطبيعي، مع أعراض تشمل الشخير بصوت عال، والتنفس الصاخب وصعوبة التنفس، ونوبات متكررة عند انقطاع التنفس بسبب اللهاث والشخير.

وبينت أن الانقطاعات المتكررة في النوم تجعل الشخص متعبًا جدًا، وغالبًا ما يكون غير مدرك للمشكلة. 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
154-152929-slimming-online-systems-may-cost-life_700x400

9 خطوات بسيطة للحصول على جسم رشيق دون رجيم

ltryq_lshyh_lgsl_lwny

ما هي الحرارة المثلى لغسل الأواني؟

عدوى-الجهاز-التنفسي-العلوي_842647

تخلص من الزكام بأسرع وقت بهذه الطرق البسيطة

رئيسية ماهي اسباب انسداد الوريد البابي

ماهي أسباب انسداد الوريد البابي

اهم النصائح لمرضى القلب في فصل الشتاء-رئيسية واولى

أهم النصائح لمرضى القلب في فصل الشتاء

سرطان-الغدة-الدرقية-الحليمي-الأسباب-والأعراض

الفرق بين الغدة الدرقية والجار درقية

أخبار متعلقة
ltryq_lshyh_lgsl_lwny

ما هي الحرارة المثلى لغسل الأواني؟

GettyImages-108203450

5 أسباب للجوع الشديد بعضها خطير

imgid434956

تحذير من خطورة تشغيل المدفأة عند الذهاب إلى النوم

775355-1

هذا ما يحصل لدماغك عند الحرمان من النوم !

GettyImages_1262790546.0

إذا كنت تحلم بهذه الأشياء.. توجه إلى الطبيب فورا