تعرف على أسباب توقف التنفس أثناء النوم

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجريت مؤخراً، أن مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات يتسبب في توقف التنفس أثناء النوم.



وقالت الدراسة، التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، إنه يحدث توقف التنفس أثناء النوم بسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) عندما ترتخي جدران حلق الشخص وتضيق أثناء النوم، مما يسد مجاري الهواء.

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وأشارت إلى يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما ينقطع التنفس الطبيعي، مع أعراض تشمل الشخير بصوت عال، والتنفس الصاخب وصعوبة التنفس، ونوبات متكررة عند انقطاع التنفس بسبب اللهاث والشخير.



وبينت أن الانقطاعات المتكررة في النوم تجعل الشخص متعبًا جدًا، وغالبًا ما يكون غير مدرك للمشكلة.



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