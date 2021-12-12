الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

تجار لحوم يكشفون الأسباب الحقيقية لانخفاض الأسعار.. والزراعة تعلق

"الأطباء" تحذر من حدث يقيمه فندق لطبيب جراح لبناني ارتكب مخالفات جسيمة في الإمارات وأوقف عن العمل

الدغمي: لو طالب ثلث النواب بإقالتي سأستقيل

خبير مائي لـ الوكيل : هكذا يمكن أن يتخلص الأردن من أزمة فقر المياه

وزير الزراعة: الخروف البلدي يكلفنا 22 دينار سنويا بدل دعم أعلاف

بدعم هولندي.. الحكومة تنفذ مشروع لحصاد مياه الأمطار في الشمال

"الأردنية" تكرم 35 باحثا من أعضاء هيئتها التدريسية

العيسوي ووزيرا الاشغال والشباب يزورون منزل الدكتور البري

البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

منظمة الصحة العالمية في الأردن تحذر غير المطعمين

الأحد، 12-12-2021 10:36 ص

5 أسباب للجوع الشديد بعضها خطير

GettyImages-108203450


الوكيل الاخباري - يشعر بعض الناس بالجوع أكثر من غيرهم، حتى عندما يأكلون أكثر بكثير مما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، وقد وجد العلماء أن ثمة أسباب وراء ذلك بعضها "خطير".

اضافة اعلان


تشير الدراسات إلى أن هناك 5 أسباب يمكن أن يعزى إليها الجوع الشديد، بحسب موقع healthy.walla.


الأسباب الشائعة وغير المقلقة:


1.عدم الحصول على قسط كاف من النوم

عندما لا نحصل على قسط كاف من النوم في الليل، فإن ذلك يؤثر علينا بطرق كثيرة لا ندركها دائما، أحد أكثرها شيوعا هو اضطراب نشاط الهرمونات.

تشير الدراسات إلى أنه عندما لا نحصل على قسط كاف من النوم فإنه يتسبب، من بين أمور أخرى، في تغيرات في نشاط هرمون الجريلين، المعروف أيضا باسم "هرمون الجوع".

2. نوعية الطعام


من بين جميع المكونات الموجودة في الطعام، هناك بعض المكونات التي لها تأثير أكبر على آلية الجوع والشبع.

قد يشعر الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من البروتين والدهون والألياف الغذائية بالجوع طوال اليوم.


تساعد البروتينات في تنظيم مستويات هرمون الجريلين، بينما تساعد الدهون على إنتاج المزيد من هرمون اللبتين، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع.


تعمل الألياف أيضا على إطالة الشعور بالشبع ولها أيضا تأثير إيجابي على معدل البكتيريا الجيدة في الأمعاء.


3. المجهود العضلي والعبء النفسي

من المعروف أن التدريب البدني، لا سيما تمارين الكارديو، يتسبب في زيادة حرق السعرات الحرارية، الأمر الذي يولد شعورا متزايدا بالجوع في الساعات التالية.


تشير الدراسات إلى أن التدريب المكثف، مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (Hiit)، يجعل الجسم يواصل حرق الدهون حتى أثناء الراحة - مما سيجعلك بالطبع تشعر بالجوع أكثر من المعتاد لفترة أطول.


لكن ليس الجهد البدني وحده ما يزيد من الشعور بالجوع، فهذا سيحدث أيضا إن كان الدماغ يعمل بجد، على سبيل المثال، إذا كان يتعامل مع مستويات عالية من التوتر والقلق - فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الجوع ويجعلك أيضا تشتهي الأطعمة الدهنية والضارة.

 

الأسباب المقلقة للجوع الشديد التي يجب الانتباه إليها:


1. حالة طبية تتطلب تشخيصا

 

 بعض الأمراض يمكن أن تسبب زيادة الشعور بالجوع. أشهرها مرض السكري أو عدوى الأمعاء.


في مرض السكري، مع زيادة الجوع، عادة ما يشعر الناس بالعطش أكثر من المعتاد.


يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أيضا إلى زيادة الشعور بالجوع وعادة ما يكون مصحوبا أيضًا بصعوبة في التنفس أو الإجهاد أو التهيج أو زيادة التعب.


إذا تعرفت حتى على بعض هذه الأعراض، فمن المستحسن بالطبع استشارة الطبيب للحصول على تشخيص مهني.


2. اضطرابات الأكل

 

 يمكن أن يؤدي فقدان الشهية العصابي أو الشره المرضي أو اضطرابات الأكل الأخرى أحيانا إلى تعطيل آلية الجوع والشبع. في بعض الحالات، قد يستمر هذا الاضطراب حتى بعد التغلب على الاضطراب.


يعتبر الإنكار مكونا طبيعيا وأساسيا في مثل هذه الاضطرابات، ولكن يجدر الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى أن عادات الأكل تؤثر على الجسم بشكل خطير.


يمكن أن تشمل هذه العلامات تساقط الشعر، مشاكل الجلد، الإمساك، تسارع النبض، الضعف والإرهاق.

 

إذا تعرفت على هذه العلامات، فمن المستحسن بشدة أن تطلب المساعدة المهنية.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dashboard_952_Gout_5_19

عصير واحد يخفف من أعراض النقرس المزعجة

belly-fat

5 طرق مؤكدة للتخلص من الدهون الحشوية

vegetables

نوع خضروات يخفض نسبة الكولسترول 30%

christian-erfurt-sxQz2VfoFBE-unsplash-1-600x400

تقنية لعلاج أعراض اضطراب الوسواس القهري قبل أن تبدأ!

6c15e23d-6c93-4421-b945-3429fd99e1e8

لنوم عميق وصحي.. اتبع هذه الطريقة لتغفو في دقائق

895291

كيف تفقدين الدهون الحشوية بعد سن الخمسين؟

أخبار متعلقة
imgid434956

تحذير من خطورة تشغيل المدفأة عند الذهاب إلى النوم

775355-1

هذا ما يحصل لدماغك عند الحرمان من النوم !

GettyImages_1262790546.0

إذا كنت تحلم بهذه الأشياء.. توجه إلى الطبيب فورا

rachel-park-hrlvr2ZlUNk-unsplash_-1024x683

لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور

سلطة2

لصحة جيدة.. 5 عادات ذهبية في الأكل لا تتجاهلها

2020_7_29_16_22_55_62

أضرار الإفراط في تناول المانجو