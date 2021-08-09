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الإثنين، 09-08-2021 02:48 م

تعرف على الأغذية الصديقة للجلد والأغذية الضارة

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الوكيل الإخباري - يتأثر الجلد بالحالة الصحية للجسم عموماً، ومن ثم فصحة الجلد تبدأ من الاهتمام بصحة الجسم، والحرص على الغذاء الصحي المتوازن، ولقد وجد أن الأبحاث على الأغذية الصحية للجلد تعتبر محدودة، ولكن معظمها تشير إلى وجود تأثيرات وقائية لمضادات الأكسدة.

* أغذية صديقة للجلد
تشير بعض الأبحاث إلى وجود أغذية صديقة للجلد، ومنها:
- الجزر والمشمش وغيرهما من الخضروات والفواكه الصفراء والبرتقالية.
- السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء.
- الطماطم.
- التوت البري.
- الفول والفاصولياء والعدس.
- السالمون والماكريل والأسماك الدهنية.

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- المكسرات.

 

* أغذية ضارة بالجلد
- الأطعمة الغنية بالمواد المصنعة.
- الأطعمة الغنية بالمواد المكررة.
- الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية.


ومن الجدير بالذكر أن أفضل الأطعمة التي تفيد الجلد صحيا، أيضاً تحسن من صحتك العامة، ومن ثم فمن الأفضل التركيز على تناول الطعام الصحي، وليس التركيز على صحة الجلد فقط، فتناول الغذاء الصحي سينعكس تأثيره تلقائياً على الجلد.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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