تعرف على سبب بكاء الرضيع عند وضعه في السرير

الوكيل الإخباري - عادةً ما يبكي الرضيع عند الشعور بالنعس أو الجوع أو الألم، ولكن ما سبب بكاء الرضيع عند وضعه في السرير؟ هل يرتبط ذلك بمشكلة صحية؟ أم أنها مجرد أسباب سلوكية؟

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تابعي عزيزتي الأم قراءة هذا المقال لتتعرفي على الإجابة. ما سبب بكاء الرضيع عند وضعه في السرير؟ عادةً ما تكون أسباب بكاء الطفل عند وضعه في السرير سلوكية، ونادرا ما ترتبط بأسباب طبية، وفي النقاط الآتية سوف نوضح لك عزيزتي الأم أبرز الأسباب:

1. قلق الانفصال قد يكون سبب بكاء الرضيع عند وضعه في السرير هو قلق الانفصال، إذ يحب الأطفال أن يتم حملهم ولمسهم من قبل والدتهم ليشعروا بالاطمئنان والأمان والراحة، لذلك عند وضع الطفل في السرير بمفرده يفتقد للمسة واهتمام والدته ويبدأ بالبكاء. وقلق الانفصال هي مرحلة طبيعية من التطور الفسيولوجي للطفل.

و إذ بينت الدراسات أن جميع الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا وثلاث سنوات يعانون من قلق الانفصال، ويتعلقون بأمهاتهم كثيرا. كما يجدر إخبارك عزيزتي أن الأشهر الأربعة الأولى من عمر الطفل تعرف باسم الثلث الرابع من الحمل، وتعد فترة انتقالية بين الوجود في الرحم والخروج منه، لذلك يفضل الأطفال في هذه الفئة العمرية البقاء في حضن الأم.

2. الانتقال إلى غرفة جديدة أو سرير جديد يحتاج جميع الأطفال إلى وقت للتكيف مع التغييرات التي تحدث حولهم، وقد يكون هذا سبب بكاء رضيعك عند وضعه في السرير، إذ يستشعر أن البيئة المحيطة جديدة، ولا يتأقلم معها بشكل سريع.

3. الجوع أحد الأسباب الشائعة لبكاء الرضيع هو الشعور بالجوع، إذ أن الرضع في الشهور الأولى بعد الولادة لم يطوروا طرقا فعالة للتواصل، وتكون الطريقة الوحيدة للتعبير عن احتياجاتهم هي البكاء.

4. تغيير وضعية الطفل بعد الرضاعة عادة ما ينام الرضيع في حضن والدته خلال الرضاعة، فبعد أن تمتلئ معدته يشعر بالنعاس، ويغرق في النوم، ولكن بمجرد وضعه في السرير ينزعج من الوضع الجديد، وقد يبدأ في البكاء.

5. عدم وجود روتين يحتاج جميع الأشخاص بما في ذلك الأطفال إلى الانتظام للشعور بالأمان. إذ ينام الأطفال الرضع باستقرار وسلام عندما يكون هناك روتينا ثابت لنظام حياتهم، فعندما يتم إطعامهم وتهيئة الأجواء للنوم في الوقت المناسب يكونون أقل عرضة للبكاء والقلق.

6. محاولة جذب الانتباه قد يبكي الأطفال الرضع وخاصة الأكبر عمرا عند وضعهم في السرير كمحاولة لجذب انتباه والديهم، فإذا كان طفلكِ معتادًا على حمله سوف يبكي عند وضعه على الأرض أو تركه بمفرده على السرير.



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