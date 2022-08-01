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الإثنين، 01-08-2022 01:29 م

تعرف على ما تفعله القهوة لدماغك

الشاي. والقهوة


الوكيل الإخباري - القهوة تعتبر أحد أكثر المشروبات شعبية حول العالم، فهي تبعث على النشاط وتبقي على مستويات التركيز عالية.

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تعد الفوائد الصحية للقهوة موضوعا ساخنا للجدل هذه الأيام. يتحدث بعض الناس عن كونها صحية تماما، بينما يقول آخرون إن هناك عواقب صحية يجب البحث عنها.

موقع Eat This, Not That، تحدث إلى اثنين من خبراء التغذية لمعرفة المزيد حول تأثير القهوة على عقلك.

 

قد تعطل نومك
إذا كنت تشرب القهوة في أي وقت من اليوم، فإنك تخاطر بفقدان بعض النوم في وقت لاحق من ذلك المساء. تشرح اختصاصية التغذية تريستا بيست سبب ارتباط ذلك بتأثير القهوة على الدماغ: “إحدى الطرق الأساسية التي تؤثر بها القهوة على الدماغ هي تفاعلها مع الناقل العصبي، الأدينوزين”.


وتضيف: “يلعب هذا الناقل العصبي دورا في تعزيز النوم لأنه يتراكم على مدار اليوم. ومع ذلك، فهو يشبه الكافيين في التركيب الجزيئي، مما يعني أنه يتنافس مع الكافيين على مواقع المستقبلات في الدماغ.

 

ينتصر الكافيين ويسبب تأثيرا مثبطا للأدينوزين (..) هذا سبب كبير لعدم تمكن الكثير من الناس من النوم أو معاناتهم قلة النوم عندما يشربون القهوة في وقت معين من اليوم”.

 

القهوة قد تحسن الوظيفة الإدراكية
بصرف النظر عن احتمال تعطيل نومك، فقد وُجد أن للقهوة تأثير إيجابي على صحة عقلك وإدراكك.


بينما ثبت بالتأكيد أن للكافيين تأثيرات معرفية إيجابية، يتم إجراء المزيد من الأبحاث حاليا حول إمكانية أن تأتي بعض هذه الفوائد المعرفية أيضا من القهوة منزوعة الكافيين، مما يعني أن مضادات الأكسدة في هذا المشروب قد تلعب دورا كبيرا أيضا.

 

يمكن لمضادات الأكسدة أن تفيد صحة دماغك
القهوة بشكل طبيعي مليئة بمضادات الأكسدة القوية المعروفة بأنها تساعد في صحة دماغك.


تقول خبيرة التغذية مورغين كلير: “مضادات الأكسدة وأكثر من مئة مادة نشطة بيولوجيا في القهوة تمنع تلف الأوعية والشرايين، وبالتالي قد تساعد في التروية الدموية (القوة الصحية التي يمر بها الدم في جميع أنحاء الجسم)، مما يعني تدفق الدم الصحي إلى الدماغ”.


ليس ذلك فحسب، بل تضيف كلير أن القهوة قد تكون مفيدة أيضا في الطرق الوقائية: “مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تحارب أيضًا الجذور الحرة التي تصيب خلايا الجسم، مما قد يوفر تأثيرا وقائيا ضد أمراض الدماغ”.


غالبا، يمكن للقهوة أن تلعب دورا إيجابيا في صحة دماغك. ومع ذلك، ستتأثر هذه الفوائد بكيفية شربك للقهوة، لذا ضع في اعتبارك مقدار الكريما والسكر المضاف الذي تستخدمه.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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