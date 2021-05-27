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تفاصيل اول اصابة بالفطر الاسود في مصر

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الوكيل الاخباري - تحدثت أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر عن حالة والدتها وروت طريقة اكتشافهم إصابتها، وإلى أين وصلت حالتها الآن ؟ .

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قبل أيام أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، أنه تم اكتشاف حالتين لمريضتين أصيبتا بالفطر الأسود كانتا تعانيان من كورونا.


وقال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن الفطر الأسود مرض قديم ومرتبط بانخفاض المناعة، مطمئناً المصريين بعدم انتشاره ومؤكدا أن الحالات تكاد تكون منعدمة، فضلًا عن أنه غير معد.

 

وتحدثت أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر عن حالة والدتها وروت طريقة اكتشافهم إصابتها، وإلى أين وصلت حالتها الآن؟.

وتقول إن والدها ووالدتها يقيمان في محافظة الفيوم جنوب غرب مصر، وأصيبا بفيروس كورونا قبل أسابيع، وتوفي الأب متأثرا بإصابته، فيما لا تزال الأم تعاني من مضاعفات المرض، مضيفة أن والدتها نبيلة فرج تبلغ من العمر 62 عاما وشعرت قبل 3 أسابيع بصداع نصفي، تبعته آلام في الجانب الأيمن من الفك والأسنان، ثم بدأت العين اليسرى تضعف وتغلق ولا تقوى على فتحها، حتى أغلقت تماما، تبع ذلك شعور بالتنميل في الجانب الأيسر من الجسم كله ، وبعد تزايد الآلام تم عرضها على أطباء في تخصصات المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة ، واحتار الجميع في تشخيصها.

 

وقالت إن حالة والدتها تزداد سوءا بسبب نقص البوتاسيوم، وفقدت عينها اليسرى تماما، كما أثر الفطر على كافة مناطق الجانب الأيسر من الوجه والفك والأسنان، مضيفة أنهم لم يخبروها بوفاة زوجها متأثرا بإصابته بكورونا حتى لا تنهار قدراتها وتضعف قواها وتفقد مقاومتها في مواجهة المرض.

 

المصدر - العربية 

 




 

 


 

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