الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 03:43 م

تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وتقوية عضلاته

تمارين رياضية للتخلص من الترهلات والدهون في الظهر


الوكيل الإخباري - تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وتقوية عضلاته لأن عضلات الظهر المشدودة والمنحوتة من الأمور التي تطمح إليها كل امرأة تعاني من الترهلات المزعجة وتسعى لتحسين مظهرها. من هنا جمعنا في تقريرنا عدة تمارين لتقوية عضلات الظهر موجهة لكل إمرأة تعاني وتتضايق من مشكلة الدهون المتجمعة في الظهر وترغب بحلّ لهذا الأمر، حيث تركز التمارين على جعل ملامح ظهرك مفتولة، جذابة ومتناسقة.

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فكل ما تحتاجين اليه لممارستها هو بعض الأوزان الخفيفة، سجادة تمارين وارضية ناعمة وقليل من الوقت من وقت فراغك، مع الإنتظام في تكرار التمارين أكثر من مرة في الأسبوع.

التمرين الاول
قفي بشكل جانبي واخفضي رأسك صوب الأرض و ارجعي مؤخرتك الى الخلف. إحملي الأوزان بين يديك وضميهما معاً ثم مدّي ذراعيك الى الأسفل في الحركة الأولى. قومي بفتهما هذه المرة جانباً بشكل مستقيم، وحافظي على ظهرك و رأسك خطاً مستقيماً.

 

التمرين الثاني
قفي بشكل جانبي واخفضي رأسك صوب الأرض وارجعي مؤخرتك الى الخلف. إحملي الأوزان بين يديك وضميهما معاً ثم مدّي ذراعيك الى الأسفل كما الحركة الأولى من التمرين السابق. في الحركة الثانية، اثني مرفقيك وارجعيهما الى الخلف وراء ظهرك ثم قومي بالإعادات المتكررة.

 

التمرين الثالث
تمددّي على الأرض وارتكزي على كفي يديك وركبتيك في الحركة الأولى. في الحركة الثانية، إرفعي قدمك اليمنى عن الأرض ومدّيها بشكل مستقيم كخط متواز مع الأرض، ثم مدّي يدك اليسرى المقابلة بالشكل نفسه أمامك ليشكل جسمك خطاً مستقيماً. كررّي التمرين نفسه بشكل متتال للجهة الثانية.


التمرين الرابع
إستلقي على بطنك ووجهك لأسفل و ذراعيك أمامك. إرفعي صدرك قليلاً الى الأعلى والساقين كذلك الأمر في الوقت نفسه. وحافظي على وضعيتك لثواني معدودة.

 

المصدر - هي

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