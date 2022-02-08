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الثلاثاء، 08-02-2022 03:53 م

تناول الملفوف مرتين بالأسبوع لتحصل على فوائد صحية

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الوكيل الإخباري - يعتبر الملفوف (الكرومب) من الخضروات التي يجهل الكثيرون منّا فوائده الرائعة، فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. وينصح خبراء التغذية بإضافته إلى النظام الغذائي على الأقل مرتين أسبوعياً، لضمان صحة أفضل.

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وبحسب تقرير أورده موقع "بولد سكاي" المعني بأخبار الصحة، فإن الملفوف غني بعناصر غذائية مفيدة للجسم مثل الفيتامين "C" والمنغنيز والألياف. وقد أثبتت الدراسات، بحسب مواقع طبية عدة، أن إدخال الملفوف إلى النظام الغذائي بشكل منتظم يقلّل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مثل الأمراض المتصلة بالقلب والأوعية الدموية، والسمنة، والسكري، كما أنه يحسّن الجلد والبشرة.

ولفت خبير تغذية إلى فوائد صحية مهمة للملفوف، لذلك من الجيد إضافته الى الطعام بانتظام، فهو يقوّي جهاز المناعة نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامين "C"، لذا فإن إدراجه ضمن النظام الغذائي الأسبوعي لمدة مرتين على الأقل يحسّن من الصحة بشكل ملحوظ. كما أن الألياف الموجودة في الملفوف تعزز من الجهاز المناعي وتخفّف الالتهابات.

أيضاً يساعد الملفوف على خسارة الوزن لأنه غني بالألياف ويمكن الملفوف أن يقي من السرطان، ومن المفيد الإشارة الى أن الملفوف يمتلك خصائص مهمة للاعتناء بالجلد،

 

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