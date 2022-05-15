تنظيف السرير بالمكنسة الكهربائية ضروري لصحتك

الوكيل الإخباري - كشفت شركة دايسون ضرورة تنظيف مراتب السرير بانتظام باستخدام المكنسة الكهربائية.



و يزدهر عث الغبار في الأماكن الدافئة والمليئة بالجلد الجاف، وتوفر المرتبة في منزلك أرضًا مثالية للتكاثر لهذه المخلوقات المجهرية.



وأوضح الفريق في دايسون أن عث الغبار ليس ضاراً بالفعل، لكن برازه يمكن أن يسبب كل أنواع المشاكل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.



و معظم الأسرة المزدوجة التي لم يتم تنظيفها منذ فترة يمكن أن تحتوي على ملايين من حشرات العث. و يمكن أن تزداد الأمور سوءًا إذا تركت حيوانك الأليف ينام على السرير حيث توفر الحيوانات الأليفة المزيد من الطعام لهذه الحشرات.



وتقول دايسون إنه من الجيد تنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية كل بضعة أسابيع لامتصاص بعض حشرات العث التي ربما تكون قد تواجدت في غرفة النوم، وتنصح أيضاً بتنظيف الستائر والأرائك بالمكنسة الكهربائية لنفس السبب، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.



وأوضحت دايسون "الغبار خفيف للغاية، وأدنى عمل تقوم به من الجلوس على أريكتك إلى تشغيل تكييف الهواء يمكن أن يعمل على تحريكه، مما يؤدي إلى أن يصبح محمولاً جواً قبل أن يستقر على أسطح أخرى في جميع أنحاء المنزل".

اضافة اعلان

24