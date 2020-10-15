حركات بسيطة بأصابع اليد لتخفيف آلام الظهر الحادة

الوكيل الاخباري - هنالك طريقة بسيطة لتخفيف آلام الظهر التي يسببها الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس في وضعيات خاطئة، حيث يمكن علاج تلك المشكلة الشائعة فقط بأداء حركات محددة بأصابع اليد.

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حيث أن هذه الطريقة تعرف باسم العلاج الانعكاسي، وفيها يتم تدليك نقاط محددة في القدمين مرتبطة بأعضاء الجسم المختلفة، ويمكن تخفيف آلام الظهر بالضغط على نقاط الانعكاس في القدمين.



ولتخفف آلام أسفل الظهر عليك أن تضغط برفق على باطن قدميك ومنطقة الكعب والكاحل والحافة الداخلية لكل قدم، أما لتخفف آلام أعلى الظهر وألم الكتفين عليك الضغط على أصابع القدمين.



- تدليك الساق:

اضغط برفق عند تدليك الساق والكاحل وباطن القدم والأصابع وأيضا الكعب، ثم حرك قدمك للأمام والخلف، وقوس القدم لمدة 10 ــ 15 دقيقة، وهذه الطريقة ستساعدك كثيرا في تخفيف الألم.



- علاج آلام العمود الفقري:

النقاط التي ترتبط بالعمود الفقري موجودة في باطن قدميك، ضع قدمك اليمنى على يدك اليسرى، واستخدم إبهامك الأيمن للضغط على أصابع القدم وكل الحواف الداخلية لباطن القدم.

- تخفيف آلام أعلى الظهر والكتفين:

ولتخفيف آلام أعلى الظهر والكتفين من خلال النقاط الموجودة أعلى أصابع القدمين وأسفلها، ويمكنك الضغط عليها بلطف لأن هذه المنطقة تكون في غاية الحساسية فلا تضغط بعنف.



- تخفيف آلام الظهر من خلال نقاط الانعكاس في اليدين:

اضغط بأصبع الإبهام على النقاط الموجود في كف اليد، ابدأ باليد اليمنى ثم انتقل لليد اليسرى، كما يمكنك تخفيف آلام أعلى الظهر والكتفين من خلال نقاط الانعكاس الموجودة في راحة اليد عند الأصابع الوسطى، فيمكنك بالإبهام أن تضغط على منطقة الأصابع الوسطى وأسفل الإبهام، أما لتخفيف ألم الكتفين فتضغط على الخنصر الأيسر لتخفيف ألم الكتف الأيسر، وتضغط على الخنصر الأيمن لتخفيف ألم الكتف الأيمن.

سبوتنيك

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