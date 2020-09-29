طرق طبيعية وفعالة لعلاج آلام الأسنان في لحظات

الوكيل الإخباري _ يعد آلام الأسنان من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي لا يمكن تحملها لحين الذهاب للطبيب وإصلاح العيوب الموجودة بها أو فى اللثة ، حيث انه هناك عدة طرق طبيعية تساعد فى علاج آلام الأسنان ، تعرف عليها :



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محلول ملح

حتى تتمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو غسل الماء الدافئ والمالح في فمك. المزيج الجيد هو نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى 8 أونصات من الماء. ابصقها ولا تبتلعها. يمكنك أيضًا استخدام الخيط برفق حول السن المؤلم لإزالة أي أجزاء من الطعام قد تكون عالقة.



ضغط الباردة

إذا كان وجهك متورمًا، ضع كيس ثلج على خدك. قد يساعد في تخفيف الألم، خاصةً إذا كنت قد كسرت أسنانك أو خلعتها. قد يعني التورم أيضًا أن لديك خراجًا وكيسًا من الصديد والمادة اللزجة في عمق جذور أسنانك. هذا يمكن أن يسبب عدوى خطيرة في الفك والأسنان الأخرى. تشمل العلامات الحمى واللثة الحمراء.



جليد

ضع بعض الثلج في يدك، على نفس الجانب من الجسم مثل السن المؤلم. افركي الثلج في الفراغ بين الإبهام والسبابة لمدة 7 دقائق ، أو حتى تتخدر المنطقة. لماذا تعمل؟ يعتقد الباحثون أن الجليد يوقف إشارات الألم إلى دماغك.



زيت القرنفل

ضعيه مباشرة على المنطقة المؤلمة، أو انقعي كرة قطنية وربتي بها على الأسنان واللثة. قد يكون فعالًا مثل البنزوكائين ، المكون المخدر في جل وجع الأسنان الذي لا يستلزم وصفة طبية، عندما تقوم بسحق أحد هذه الفصوص، تقوم بإفراز الأليسين، وهو سائل زيتي ومقاوم للأمراض الطبيعية. هل سيخفف الألم؟ هذا غير واضح. لكن يمكنك محاولة مضغ قطعة من الثوم أو وضع قطع صغيرة على أسنانك. من الآمن المحاولة.



خلاصة الفانيليا

مستخلص الفانيليا به كحول ويستطيع تخدير الألم لبعض الوقت، وقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفانيليا على الشفاء. استخدم إصبعك أو كرة قطنية لوضع كمية صغيرة على الأسنان واللثة المؤلمين.



شاي النعناع

قد يؤدي كيس شاي النعناع المبرد إلى تهدئة الأسنان واللثة.

المصدر : الامارات نيوز

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