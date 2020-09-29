الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الأمانة تعلن فتح كافة مرافقها غدا

القبض على سارقين في عدد من المحافظات

آلية الإعلان عن قرار دوام طلبة المدارس

الحكومة تناقش مستجدات كورونا

الضمان يوضح آلية علاج المؤمن عليهم في إصابات العمل

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

أسعار الذهب الثلاثاء 29/9/2020

الرمثا.. إصابة 3 معلمات بكورونا

إعلان قائمة القبول الموحد مساء اليوم

وفيات الثلاثاء 29/9/2020




الثلاثاء، 29-09-2020 01:29 م

طرق طبيعية وفعالة لعلاج آلام الأسنان في لحظات

2019_11_12_15_26_10_264


الوكيل الإخباري _ يعد آلام الأسنان من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص  والتي لا يمكن تحملها لحين الذهاب للطبيب وإصلاح العيوب الموجودة بها أو فى اللثة ، حيث انه هناك عدة طرق طبيعية تساعد فى علاج آلام الأسنان ، تعرف عليها : 

اضافة اعلان

محلول ملح
حتى تتمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو غسل الماء الدافئ والمالح في فمك. المزيج الجيد هو نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى 8 أونصات من الماء. ابصقها ولا تبتلعها. يمكنك أيضًا استخدام الخيط برفق حول السن المؤلم لإزالة أي أجزاء من الطعام قد تكون عالقة.

ضغط الباردة
إذا كان وجهك متورمًا، ضع كيس ثلج على خدك. قد يساعد في تخفيف الألم، خاصةً إذا كنت قد كسرت أسنانك أو خلعتها. قد يعني التورم أيضًا أن لديك خراجًا وكيسًا من الصديد والمادة اللزجة في عمق جذور أسنانك. هذا يمكن أن يسبب عدوى خطيرة في الفك والأسنان الأخرى. تشمل العلامات الحمى واللثة الحمراء.

جليد
ضع بعض الثلج في يدك، على نفس الجانب من الجسم مثل السن المؤلم. افركي الثلج في الفراغ بين الإبهام والسبابة لمدة 7 دقائق ، أو حتى تتخدر المنطقة. لماذا تعمل؟ يعتقد الباحثون أن الجليد يوقف إشارات الألم إلى دماغك.

زيت القرنفل
ضعيه مباشرة على المنطقة المؤلمة، أو انقعي كرة قطنية وربتي بها على الأسنان واللثة. قد يكون فعالًا مثل البنزوكائين ، المكون المخدر في جل وجع الأسنان الذي لا يستلزم وصفة طبية، عندما تقوم بسحق أحد هذه الفصوص، تقوم بإفراز الأليسين، وهو سائل زيتي ومقاوم للأمراض الطبيعية. هل سيخفف الألم؟ هذا غير واضح. لكن يمكنك محاولة مضغ قطعة من الثوم أو وضع قطع صغيرة على أسنانك. من الآمن المحاولة.

خلاصة الفانيليا
مستخلص الفانيليا به كحول ويستطيع تخدير الألم لبعض الوقت، وقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفانيليا على الشفاء. استخدم إصبعك أو كرة قطنية لوضع كمية صغيرة على الأسنان واللثة المؤلمين.

شاي النعناع
قد يؤدي كيس شاي النعناع المبرد إلى تهدئة الأسنان واللثة.

 

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tthyr_lmlh_l_fqdn_lwzn

3 طرق تساعدك على تقليل تناول الملح

1045165656_0_155_3072_1883_1200x675_80_0_0_42798291b46e71dbc0a87414b68a92e6

الصحة العالمية تصدر قواعد جديدة لحماية صغار السن من الأمراض العقلية

czo3MDoiaHR0cHM6Ly9jZG5hcmFiaWMxLmltZy5zcHV0bmlrbmV3cy5jb20vaW1hZ2VzLzEwNDMxMy81NC8xMDQzMTM1NDc2LmpwZyI7

13 طعاما صحيا يدخل في أنظمة الحميات الغذائية بشكل خاطئ

2019_4_23_10_57_30_544

5 علامات خطيرة تنبهك إلى ضرورة تناول المكملات الغذائية فورا

4gRcp

طرق منزلية تساعدك على علاج الكدمات

1599370569_300

دراسة تكشف أغذية غنية تساعد في التحكم بتقلبات المزاج

أخبار متعلقة
4gRcp

طرق منزلية تساعدك على علاج الكدمات

101273416_7

بارقة أمل للحماية من الإصابة بمرض شائع!

2020_8_17_12_56_38_497

6 أطعمة ومشروبات تبدو صحية تسبب الكرش

9201918114556545251013

طريقتان للنوم أثناء الشعور بالتوتر

medium_2020-09-20-82ac2e0dec

عادات سيئة تتسبب في ظهور الهالات السوداء

2019_1_21_16_17_56_699

فوائد مذهلة لتناول البقدونس باستمرار