حسام موافي يحذر من هذه العادة: تهددك بالنحافة !

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من عادة خاطئة يرتكبها بعض الأشخاص يوميًا، تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل حاد.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إن العادة الخاطئة التي يقصدها هي التدخين، مؤكدًا أن النحافة من أضراره المحتملة.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن سبب فقدان الوزن عند المدخنين يرجع إلى الدخان الذي يدخل الجسم، مشيرًا إلى أن جزءًا منه يتراكم في المعدة على هيئة غازات.



وأوضح أن هذه الغازات تشبه إلى حدٍ كبير الآلية التي تعمل بها بالونة المعدة المستخدمة في علاج السمنة المفرطة، لأنها تقلص من حجمها، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بعد تناول كمية بسيطة من الطعام.



وبحسب موقعي "Times of india" و"WebMD"، هناك سببان آخران لمعاناة المدخنين من فقدان الوزن، هما:



- النيكوتين: يتسبب في تقليل الشهية، وتشكيل طبقة على سطح اللسان تجعل المدخن لا يستسيغ مذاق الطعام.



- زيادة عملية التمثيل الغذائي: يحرق الجسم عند تدخين علبة سجائر يوميًا حوالي 250 سعرة حراري، ومع قلة تناول الطعام، ينخفض وزن الجسم.



الكونسلتو الطبي

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