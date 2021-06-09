حقيقة صادمة توضح خطر استخدام منشفة الوجه

الوكيل الإخباري _ عادة ما تقوم الكثير من السيدات باستخدام المنشفة للوجه، من أجل تجفيف الماء الذي يمكن أن يكون عالقاً عليه، ولكن ما تجهله الكثيرات أن المناشف مليئة بأكبر عدد من البكتيريا والتى قد تتسبب في ضرر لبشرتك، وعلى الرغم من أن تجفيف وجهك بالمنشفة يبدو أكثر شيء منطقيًا، إلا أنه في الواقع يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.





اليكم ابرز أضرار استخدام منشفة الوجه:

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1. قد يسبب لك حب الشباب:

قد يؤدي تجفيف وجهك بنفس المنشفة التي تستخدمها لتجفيف جسمك إلى إتلاف بشرتك أكثر مما تعتقد، وتعتبر المناشف بمثابة مصائد بكتيرية كبيرة، ولأننا عادةً ما نخزنها في الحمام، حيث يكون الهواء رطبًا، فإنها تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا، عندما تقوم بفرك المنشفة على وجهك، فإنك تقوم بنقل كل هذه البكتيريا مباشرة على بشرتك، مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور البثور وانسداد المسام.



2. قد تتقدم بشرتك في العمر بسرعة أكبر:

مناشف الحمام المصنوعة من أقمشة خشنة جدًا على وجهك، ويمكن أن يتسبب استخدامها في حدوث تمزقات صغيرة في بشرتك، مما يجعلها عرضة للعدوى والتجاعيد و كلما زاد غسل المناشف، أصبح النسيج أكثر هشاشة، ويعمل الاحتكاك الناتج عن ذلك كمقشر يمكن أن يكون أكثر من اللازم على بشرتك.



3. يقلل من فعالية منتجات العناية بالبشرة:

على الرغم من أن تجفيف وجهك بعد غسله يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أنه في الواقع لن يسمح لبشرتك بالاستفادة إلى أقصى حد من المنتجات التي تضعها عليها.



سيخترق المرطب الجلد بشكل أفضل قبل أن يتبخر كل الماء من سطحه و سيسمح تخطي تجفيف المناشف لمنتجات العناية بالبشرة بحبس الرطوبة التي تحتاجها بشرتك لتبدو شابة ومتوهجة.



4. يمكن أن تهيج بشرتك:

إذا كانت بشرتك حساسة، فإن استخدام المناشف ليس هو الخيار الأفضل لتجفيف وجهك و نظرًا لأن معظم أقمشة المناشف يمكن أن تكون قاسية جدًا على الجلد، فإن مسح وجهك بها يمكن أن يؤدي إلى احمرار الجلد وتهيجه .



