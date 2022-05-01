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الأحد، 01-05-2022 09:53 ص

خبراء تغذية يكشفون عن فوائد مدهشة لتناول خلطة التوابل الحريفة

طريقة_عمل_شطة_حارة


الوكيل الإخباري - يعتمد الكثيرون على تناول الصلصة الحارة أو الـ"هوت صوص" كفاتح للشهية ومصدر لإضفاء مذاق لذيذ على وجبات بعينها، في حين يمكن أن يمتنع البعض عن تناولها بسبب معاناتهم لمشاكل في المعدة أو لا يحبون المذاق الحريف بشكل عام.

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استطلع موقع "Eat This Not That" آراء بعض اختصاصيي التغذية حول الآثار الإيجابية والسلبية لإضافة القليل من التوابل إلى الوجبات الغذائية:

 

1. مصدر للفيتامينات والمعادن
يمكن أن تكون الصلصة الحارة مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، فبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية ليزا أندروز فإن "الصلصة الحارة، التي تحتوي عادةً على أنواع مختلفة من الفلفل الحار، هي مصدر للأصباغ النباتية مثل الكلوروفيل والأنثوسيانين واللوتين، وهي مضادات أكسدة"، مشيرة إلى أن "الصلصة الحارة يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا للفيتامينات والمعادن والفلافونويدات."

 

2. إنقاص الوزن
يمكن أن يساعد تناول التوابل الحريفة في كبح الرغبة الشديدة لتناول الطعام وزيادة التمثيل الغذائي. تقول برينا وودز، اختصاصي تغذية، إن "تناول التوابل الحريفة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي مؤقتًا بسبب توليد الحرارة. ويمكن أن يمنع الكابسيسين الموجود في الصلصة الحارة تراكم الدهون في الجسم، إلى جانب زيادة الشعور بالشبع."

 

3. مكافحة الالتهاب
يمكن أن يساعد تناول المواد الحريفة بشكل مؤقت في تسكين الآلام ومكافحة الالتهاب، الذي يتم تعريفه بأنه الألم والحرارة والاحمرار والتورم وارتباك الوظائف في جميع أنحاء الجسم. تقول وودز إن "مركب الكابسيسين، سبق استخدامه في الطب التقليدي لمئات السنين لتقليل الألم والالتهابات"، مشيرة إلى أن "تأثيرات الكابسيسين في الغالب عند استخدامه موضعياً، ولكن هناك دراسات في المختبر تشير إلى أنه ربما يقلل من علامات الالتهاب عند تناوله عن طريق الفم أيضًا".

 

4. خفض ضغط الدم والكوليسترول
تقول نيكول ليندل، مستشارة طبية في إيفرليوول، إن "الكابسيسينويدس هي المركبات اللاذعة المسؤولة عن الطعم المميز للفلفل الحار، التي ثبت أن لها فوائد مثل تحسين الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتحسين صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتقليل السيتوكينات البطانية بالإضافة إلى خفض الكوليسترول وتقليل نسبة الغلوكوز في الدم وتقليل عوامل الخطر الالتهابية".

 

5. مشاكل المعدة
يمكن أن تسبب التوابل الحريفة مشاكل في المعدة، ولكن لا يجب بالضرورة أن تكون هي السبب المباشر في آلام المعدة، ولكن ربما تكون المواد الكيميائية، التي تنتج في الجسم بسبب تناول الكابسيسين هي المسؤولة عن مشاكل المعدة لكن تناول التوابل الحريفة يخدع الجهاز العصبي ليعتقد أن هناك ضررًا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو الألم في المعدة. تقول ليندل: "يمكن أن تكون الصلصة الحارة مهيجًا قويًا للغاية ويمكن أن يتسبب في تلف المعدة ويؤدي إلى التهاب المعدة والقرحة والأمراض المعوية".

 

6. متلازمة القلب والأوعية الدموية
يمكن أن تساعد التوابل الحريفة في تعديل عوامل خطر متلازمة القلب والأوعية الدموية. وفقًا لإدارة الصحة العامة بجورجيا الأميركية، يتم تصنيف متلازمة القلب والأوعية الدموية على أنها إصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم و/أو مرض السكري أو أي من سلائفها مجتمعة. وتقول ليندل إن "كل هذه الآثار المفيدة للتوابل الحريفة مجتمعة تساعد على تعديل عوامل خطر متلازمة القلب والأوعية الدموية. ويمكن أن يساعد التحديد المبكر لعوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في محاولة منع السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".

 

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