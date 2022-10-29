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السبت، 29-10-2022 02:46 م

خبراء يحذرون من وضع العطر على الشعر

عطور-الشعر


الوكيل الإخباري-حذرت الرابطة المركزية لمصففي الشعر، من وضع العطر على الشعر؛ لأنه يتكون من الكحول بنسبة 80 إلى 90%.

وإذا رش العطر على الشعر بشكل متكرر، فإن الكحول تزيل الرطوبة منه، ويتسبب في جفافه على المدى الطويل، ليصبح أكثر عرضة للتقصف والتساقط، فضلاً عن فقدانه لمعانه ورونقه.

وبدل ذلك، تنصح الرابطة بعطور الشعر التي تحتوي على الماء بكمية أكبر، ومكونات مغذية مثل زيت الأرغان، أو حمض الهيالورونيك، التي تمنح الشعر رائحة جذابة وتعتني به وترطبه.
 
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عكاظ

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