خضروات تساعد على تعزيز صحة العظام

الوكيل الإخباري - للعظام أهمية بالغة ودور أساسي في جسم الإنسان، فهي تشكّل القوة وتعتبر مهمة جداً للصحة والحيوية. لذا فإنه يجب الاهتمام بها خلال جميع مراحل الحياة.



ويعطي الهيكل العظمي للإنسان شكله المميز والصلب للجسم وتتصل بالهيكل العظمي العضلات والأربطة والأوتار، وتعتبر العظام محور الحركة في جسم الإنسان.

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وتبدأ العظام مع التقدم بالعمر بالضعف، وبحسب الخبراء فإن هذا الضعف يحدث في عمر مبكر وهو الثلاثينيات من العمر، مما يعني أهمية الاهتمام بصحة العظام وتناول الأغذية التي تدعم الهيكل العظمي.



وبحسب الدراسات تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول طعام صحي، والحصول على العناصر الغذائية الصحيحة، أشياء يمكن أن تساعد في الحصول على عظام أقوى.



وبحسب موقع EAT THIS NOT THAT الصحي فإن الخضروات الورقية الداكنة هي واحدة من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها للمساعدة في منع أو إبطاء فقدان العظام.



وأشار أخصائيو التغذية إلى عدة أنواع من الخضروات الورقية التي يمكن الاعتماد عليها في الغذاء اليومي كـ السبانخ الكرنب، الملفوف، الروماني، والسلق السويسري، والخضراوات الورقية الداكنة.



وتشمل الخضروات الورقية الداكنة التي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم: اللفت والبروكلي والملفوف.



ووفقا لجمعية الصحة الوطنية، على الرغم من أن السبانخ صحية للغاية، إلا أنها تحتوي على الأوكسالات التي يمكن أن تؤثر ذلك سلبا على امتصاص الكالسيوم، لذا فإن السبانخ ليس مصدرا جيدا للكالسيوم للعظام دائما.

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