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الخميس، 14-04-2022 08:48 ص

أحذية يمنع ارتداؤها بعد سن الثلاثين

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الوكيل الإخباري - حذرت اختصاصية جراحة العظام الروسية، إيلينا باستارناك، من مخاطر بعض أنواع الأحذية على الرغم من ملاءمتها المخادعة.

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وكشفت باستارناك، في مقابلة مع "راديو سبوتنيك"، عن الأحذية التي يمكن ارتداؤها من طرف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما.


وتابعت أن المزيد من الأشخاص أصبحوا يرتدون أحذية رياضية خلال تحركاتهم، ولكن يجب التعامل مع هذا النوع من الأحذية بحذر، قائلة: "الأحذية الرياضية هي أحذية شائعة جدا، ولكن لها نعل مسطح، وبالتالي فإن قوس القدم يتسطح، وهذا له تأثير سيىء ليس فقط على القدم نفسها، ولكن أيضا على المفاصل الكبيرة والعمود الفقري. إذا كنت ترتدي هذه الأحذية كثيرًا، ستتعب وتتوجع لذلك لا أوصي كثيرا بارتداء أحذية رياضية بدون نعال خاصة".


وتابعت اختصاصية جراحة العظام أن هناك قيودا عمرية لهذا النوع من الأحذية: "بعد سن الثلاثين، من الأفضل استبعاد الأحذية الرياضية تماما وارتداء الأحذية المناسبة فقط. فكلما كان الشخص أصغر سنا، زادت مرونة الأربطة، وكان مخزون وظائف الجسم الاحتياطية كافيا، وتطورت التفاعلات التعويضية جيدًا. وبعد الـ 30 تصبح الأربطة صلبة والمفاصل أيضا، لذلك تحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لأحذيتك".


كما كشفت الاختصاصية عن الأحذية المناسبة للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، قائلة: "من الأفضل ارتداء الأحذية المناسبة، حيث يكون الكعب قصيرا، من ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات، ويكون مستقرا وصلبا. هذا مناسب للقدم وللجهاز العضلي الهيكلي بأكمله، وكذلك للوقاية من الإصابات. في مثل هذه الأحذية لن تلوي ساقك، ستشعر بالراحة وتمشي بسرعة وتعيش أسلوب حياة نشط".

 

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