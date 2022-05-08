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الأحد، 08-05-2022 12:16 م

نصائح صحية.. لتجنب الإصابة بالفطريات خلال فصل الصيف

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الوكيل الإخباري - يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بفطريات الجلد الذي يعتبر مرض معدي في أغلب الأحيان، وتعيش الفطريات في المياه، وفي الهواء أيضا وتنتقل إلى الإنسان بسهولة.

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وتظهر فطريات الجلد في الأماكن المغطاة مثل القدمين وتنمو بشكل مستمر حتى يصبح شكلها ظاهر بشكل واضح على جسم الإنسان.

 


أنواع فطريات الجلد
- سعفة القدم
- سعفة فروة الرأس
- سعفة الأظافر
- سعفة الجسد


أسباب الإصابة بفطريات الجلد
- تنتقل من شخص مصاب بالفطريات عن طريق المصافحة أو ارتداء نفس الحذاء واستخدام نفس المناشف.
- كثرة التعرق وخصوصا في فصل الصيف.
- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية مما يجعل الجلد بيئة خصبة لانتشار الفطريات.
- ارتداء بعض أنواع الملابس وتحديدًا ملابس النايلون التي تؤدي إلى تراكم العرق والفطريات مسببة بقع حمراء.

 

أعراض فطريات الجلد
- الإصابة بألم عند القيام بالضغط على مكان الإصابة بالفطريات.
- ظهور رائحة كريهة من القدم أو ثنايا الجلد التي يتراكم فيها الفطريات.
- انتشار الفطريات على جسم الإنسان في أماكن متعددة على شكل بقع ذات حمراء أو بيضاء.


علاج فطريات الجلد
- الكريمات المضادة للفطريات والمتاحة بدون وصفة طبية
- الكريمات الستيرويدية المضادة للحكة والاحمرار.
- العلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم إذا كانت الإصابة بالفطريات شديدة.

 

الوقاية من فطريات الجلد

- ارتداء ملابس قطنية تقوم بدورها بامتصاص العرق.
- ارتداء ملابس واسعة لتوفير التهوية لأن الفطريات تفضل المناطق المغلقة والمغطاة في جسم الإنسان.
- تغير الجوارب باستمرار.
- تجنب المشي حافي القدمين في الأماكن العامة.
- ارتداء الأحذية المفتوحة التي تعمل على تهوية القدمين.
- استشارة الطبيب المختص في حال ظهور أي من أعراض فطريات الجلد.
- المحافظة على نظافة القدمين والقيام بتنظيفها بشكل يومي ثم تجفيفها بشكل جيد.

 

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