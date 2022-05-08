نصائح صحية.. لتجنب الإصابة بالفطريات خلال فصل الصيف

الوكيل الإخباري - يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بفطريات الجلد الذي يعتبر مرض معدي في أغلب الأحيان، وتعيش الفطريات في المياه، وفي الهواء أيضا وتنتقل إلى الإنسان بسهولة.

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وتظهر فطريات الجلد في الأماكن المغطاة مثل القدمين وتنمو بشكل مستمر حتى يصبح شكلها ظاهر بشكل واضح على جسم الإنسان.



أنواع فطريات الجلد

- سعفة القدم

- سعفة فروة الرأس

- سعفة الأظافر

- سعفة الجسد



أسباب الإصابة بفطريات الجلد

- تنتقل من شخص مصاب بالفطريات عن طريق المصافحة أو ارتداء نفس الحذاء واستخدام نفس المناشف.

- كثرة التعرق وخصوصا في فصل الصيف.

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية مما يجعل الجلد بيئة خصبة لانتشار الفطريات.

- ارتداء بعض أنواع الملابس وتحديدًا ملابس النايلون التي تؤدي إلى تراكم العرق والفطريات مسببة بقع حمراء.

أعراض فطريات الجلد

- الإصابة بألم عند القيام بالضغط على مكان الإصابة بالفطريات.

- ظهور رائحة كريهة من القدم أو ثنايا الجلد التي يتراكم فيها الفطريات.

- انتشار الفطريات على جسم الإنسان في أماكن متعددة على شكل بقع ذات حمراء أو بيضاء.



علاج فطريات الجلد

- الكريمات المضادة للفطريات والمتاحة بدون وصفة طبية

- الكريمات الستيرويدية المضادة للحكة والاحمرار.

- العلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم إذا كانت الإصابة بالفطريات شديدة.

الوقاية من فطريات الجلد

- ارتداء ملابس قطنية تقوم بدورها بامتصاص العرق.

- ارتداء ملابس واسعة لتوفير التهوية لأن الفطريات تفضل المناطق المغلقة والمغطاة في جسم الإنسان.

- تغير الجوارب باستمرار.

- تجنب المشي حافي القدمين في الأماكن العامة.

- ارتداء الأحذية المفتوحة التي تعمل على تهوية القدمين.

- استشارة الطبيب المختص في حال ظهور أي من أعراض فطريات الجلد.

- المحافظة على نظافة القدمين والقيام بتنظيفها بشكل يومي ثم تجفيفها بشكل جيد.

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