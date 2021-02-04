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الخميس، 04-02-2021 12:16 م

خطا شائع في تعويض نقص فيتامين C

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الوكيل الاخباري - تحدثت البروفيسورة يلينا ماليشيفا والدكتور أندريه بروديوس، أخصائي المناعة، في برنامج تلفزيوني، عن المواد الغذائية الغنية بفيتامين C.

ووفقا لهما، يعتقد الكثيرون بأن المواد الغذائية الحامضة غنية بفيتامين C. وهذا اعتقاد خاطئ.

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ويقول بروديوس، "على سبيل المثال، يعتقد الكثيرون، أن الليمون والبرتقال، تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين C. ولكن في الواقع يحتوي الفلفل الحلو على أعلى نسبة من فيتامين C تعادل ثلاث مرات حاجة الجسم اليومية منه، التي تعادل 100 ملليغرام في اليوم".


وتضيف ماليشيفا، يأتي بعده عنب الثعلب والفلفل الحار ومن ثم البقدونس والسبانخ والبروكلي والملفوف.


وتقول مؤكدة، "عند تجميد هذه المواد، تزداد كمية فيتامين C فيها بمقدار عشرة أضعاف".


ووفقا لهما، يأتي في نهاية قائمة الفواكه والخضروات المحتوية على فيتامين C كل من الكيوي والليمون والبرتقال.


وينصح الخبيران، بعدم تعريض المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من فيتامين C للمعالجة الحرارية.

 

روسيا اليوم

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