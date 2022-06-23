خطوات لتقوية حاسة الشم

الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن يُفقَد شيء من قوة حاستي التذوق والشم مع التقدم في العمر، خاصة بعد بلوغ 60 عاماً، وقد يؤثر ضعف حاستي التذوق والشم بشكل كبير على جودة الحياة، وغالباً يؤدي إلى انخفاض الشهية للطعام وسوء التغذية.

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وينصح باتباع الخطوات التالية، لتقوية حاسة الشم:

- الحرص على تنظيف الأنف من الغبار وجزيئات التراب، وكل الأجسام والدقائق العالقة بالمخاط داخل الأنف، وذلك باستخدام محلول ملحي.

- رائحة القهوة المطحونة تساعد في تحسين وتقوية حاسة الشم، وذلك من خلال استنشاق رائحتها عدّة مرات متتالية، كما أنّ رائحة القهوة تمكن من التمييز بشكل سهل بين الروائح، لذلك نلاحظ وجود علبة من القهوة في مجال بيع العطور؛ من أجل شمها لتمييز رائحة عطر عن أخرى.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي ومنتظم خاصة المشي، فالرياضة تقوّي وتنشط الدورة الدموية في كافة أنحاء الجسم، خاصة الأنف، وبالتالي تتحسن حاسة الشم لدى الأفراد.

- من الأفضل تغطية الأنف عند التعرض للأجواء الجافة أو الهواء الجاف، ومن الأفضل أيضاً الحفاظ على نسبة معتدلة من الرطوبة بالمنزل في فصل الشتاء، وذلك لأن الجفاف يقلل قوة وكفاءة الشم.

- الحرص على شرب كميات كافية من المياه بشكل يومي، للحفاظ على رطوبة الجسم، بما في ذلك رطوبة الأنف، فالرطوبة تحافظ على حاسة الشم وتقويها.

- الإقلاع عن التدخين والبعد عن الوسط المليء برائحة الدخان، لأن الدخان غني بالمواد والعناصر القاتلة للألياف العصبية التي تعمل على إيصال الإشارات العصبية للدماغ، وهذه الألياف عادة تكون موجودة في الجزء الخلفي من الأنف، وبالتالي تضعف حاسة الشم وتقل كفاءتها.

- الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من كمية المخاط في الأنف، وبالتالي تسبب الاحتقان في الأنف، مثل الأطعمة ذات المذاق الحار، فمثل هذه الأطعمة تقلل وتضعف من كفاءة الشم.

زهرة الخليج

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